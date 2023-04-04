В посольстве Ливана в Киеве таинственно исчезли 300 тысяч долларов - СМИ

К растрате 300 тысяч долларов может быть причастен помощник посла, который исчез после возвращения в Ливан

Ливан начал расследование вероятного хищения 300 тысяч долларов в посольстве в Киеве. Сейчас Ливан испытывает нехватку денег, поэтому пытается сократить расходы на дипломатические миссии.

Об этом сообщает издание Alarabiya со ссылкой на источники AFP среди представителей судебной власти. О финансовых махинациях стало известно еще в сентябре прошлого года.

Предварительное расследование показало, что примерно 318 000 долларов США были расхищены из средств посольства, в том числе для консульских услуг, особенно "за продление паспорта". МИД Ливана этого якобы сразу не заметил, поэтому расследование не было начато вовремя.

Сейчас в посольстве Ливана в Украине ведется судебное расследование. Уже были допрошены посол Али Дахер и один из его помощников до того момента, когда их отозвали обратно в Бейрут. Резиденция, где жил посол, сейчас тоже находится под следствием.

Деньги были переведены на счет в одном из украинских банков, который открыт на имя сотрудника посольства. По его словам, деньги якобы были направлены обратно в Ливан. Также известно, что помощник посла исчез после того, как вернулся в Бейрут. Главный прокурор Ливана издал запрет на выезд из страны для него и его супруги-украинки.

Также источники сообщают, что дипмиссия Ливана в Украине в значительной степени была приостановлена после 24 февраля 2022 года. А по данным ООН, с конца 2019 года Ливан столкнулся с разрушительным экономическим кризисом, в результате которого более 80% населения оказались за чертой бедности.

Местная валюта потеряла большую часть своей стоимости, а покупательная способность работников государственного сектора, зарплаты которых в основном оставались на прежнем уровне, сократилась. В 2022 году МИД Ливана предложило приостановить работу в 17 зарубежных представительствах, чтобы сократить расходы. В список попал и Киев, но окончательное решение пока не принято.

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