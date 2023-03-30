80 миллионов на фиктивную сделку: фирму из орбиты Юлии Тимошенко подозревают в хищениях на питании военных

Из средств полученных на питание военных, фирма купила долю в другой компании переплатив в 64 раза

Пока Министерство обороны Украины продолжают сотрясать скандалы с закупкой продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, следствие разбирается с хищениями "любимых" поставщиков МОУ еще 2020-2021 годов, на которые пошли миллиарды бюджетных гривен.

80 миллионов на покупку несуществующей доли в финансовой компании

1 марта Киевский апелляционный суд принял решение арестовать экс-директора ООО "Военсервис-волонтер" до 4 апреля, с альтернативой залога в 5 миллионов гривен. Мужчине грозит тюремный срок от 7 до 12 лет по статье 191 УК Украины за хищение 80 млн грн из госбюджета. Об этом говорят данные сервиса YouControl.

По данным следствия, с декабря 2020 года и по 20 апреля 2021 года "Военсервис-волонтер" заключил с Министерством обороны ряд договоров по организации питания военнослужащих на сумму 3 млрд 157 млн грн.

В какой-то момент директор "Военсервиса-волонтер" решил использовать часть этих денег на покупку уставной доли в финансовой компании "Анхель", на что с 1 по 10 февраля 2022 года были выплачены 80 млн грн.

Казалось бы, обычная сделка, но согласно данным сервиса OpenDataBot, уставной фонд компании составляет всего 5 млн грн, из которых правда 34,5% (1 млн 725 тыс. грн) принадлежат сегодня как раз "Военсервису-волонтер".

Кому принадлежит Анхель Источник - сервис OpenDataBot

Таким образом получается, что или за право покупки доли в 1,725 млн грн в "Анхеле" компания "Военсервис-волонтер" отдала 80 млн грн, переплатив примерно в 46 раз, или эти деньги, на которые компания должна была кормить украинских военных, были просто украдены под видом фиктивной сделки.

Правоохранители в лице Нацполиции и Офиса генпрокурора пришли ко второму выводу и начали расследование, посчитав что у директора "Военсервиса-волонтера" был сговор с директором закрытого венчурного фонда "ДК-Инвестмент", на счета которой и переводились те самые 80 млн грн.

При чем тут "ДК-Инвестмент"?

Дело в том, что до 7 февраля фонд владел 59,5% уставного фонда компании "Анхель" на сумму в 2,973 млн грн, но в этот день его доля уменьшилась до 28,5% или 1,718 млн грн, а доля "Военсервиса-волонтера" выросла с 9,5% (470 тыс. грн.) до 34,5% или 1,725 млн грн.

Когда ФК Анхель была куплена за 80 млн грн. Источник - сервис OpenDataBot

Проще говоря, 7 февраля "Военсервис-волонтер" выкупил у "ДК-Инвестмент" 1,25 млн. уставного капитала финансовой компании "Анхель" за 80 млн грн, переплатив за нее в 64 раза.

Заметим, что по данным сервиса OpenDataBot, ФК "Анхель" за 2020 год показала отсутствие дохода и убыток в 42 000 гривен, что как раз равняется минимальной зарплате за год (12 месяцев по 6500 гривен в месяц) своему директору.

Иначе говоря, с большой долей вероятности можно говорить, что "финансовая" компания "Анхель" на самом деле фиктивная – "пустышка" и была использована для вывода средств из "Военсервиса-волонтер".

Но почему, несмотря на очевидность такой сделки, экс-директор получил подозрение только 2 февраля 2023 года? Для ответа на этот вопрос надо присмотреться к самой "Военсервис-волонтер".

Что считает следствие по поводу сделки с ФК "Анхель"

От Юры Енакиевского до Юлии Тимошенко

Что сразу бросается в глаза с ООО "Военсервис-волонтер", так это огромная разница между заключенными с Минобороны тендерами на питание ВСУ – 3,157 млрд грн, и уставным фондом компании в 28 тысяч гривен. Разница – в 112 750 раз, но чиновников Минобороны это не смущало.

Так, возникший в 2016 году "Военсервис-волонтер" абсолютно неожиданно расцвел в 2020-м году, когда выиграл гостендеров на более чем 1 млрд грн., при том что в 2019-м году это были чуть менее 12 млн грн. А в 2021-м году компания получила от госбюджета уже 2,71 млрд грн.

Такой резкий взлет связывают с теневым владельцем ООО "Военсервис-волонтер" Олегом Атаянцем. В публичной плоскости он известен как меценат и бизнесмен в сфере АПК, например, его ООО "Первая плодово-овощная компания" является заметным игроком на рынке грецких орехов.

Меценат Олег Атаянц

Еще в 2011-м году фирмы, которые связывались с бизнесменом, начали выигрывать тендера Минобороны, а его связали с так называемой "генеральско-енакиевской" группой, представленной тогдашним руководством МО Украины и нардепом Юрием Иванющенко, кумом экс-президента Украины Виктора Януковича, известным также как "Юра Енакиевский".

После смены власти Атаянц оказался на какое-то время не у дел, а его фирмами даже занялась прокуратура, но уже в 2020-м начался взлет "Военсервиса-волонтер".

По данным OBOZREVATEL, Олег Атаянц не является полным владельцем "Военсервиса-волонтер" и за его спиной стоят другие люди.

Так, теневым бенефициаром компании Олега Атаянца, по версии журналистов, являются Леонид и Артур Чечеткины, приходящиеся родственниками дважды экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Артур Чечеткин женат на дочери политики — Евгении Тимошенко. Сам он занимается бизнесом, правда сейчас официально лишь в 2 фирмах, но это делает его весьма богатым. Чего только стоят 47 гектаров земли под Киевом стоимостью 175 млн грн.

Артур Чечеткин с женой Евгенией Тимошенко

Возможным секретом успешности бизнеса зятя Юлии Тимошенко, является ее политическая гибкость.

Так, в 2019-м году по данным СМИ Юлия Тимошенко активно пыталась сотрудничать с новой властью, но просила для себя пост премьера, так что "любви" не случилось. Итог — ООО "Военсервис-волонтер" заработал на гостендерах всего 11,9 млн грн.

В 2020-м году Юлия Тимошенко проявила бОльшую гибкость, например, половина фракции "Батькивщина" в ВР поддержала проект госбюджета-2021, что для оппозиции выглядит странно. И вот совпадение — в 2020-м году ООО "Военсервис-волонтер" заработал на гостендерах уже 1 млрд 8 млн грн. или в 84 раза больше, чем годом ранее.

В 2021-м году Военсервис-волонтер заработал на тендерах 2,71 млрд грн

"Телеграф" уже обращал внимание на ту регулярность, с которой фирмы из предполагаемой "группы Олега Атаянца" попадают в объектив внимания правоохранителей, но для него самого это обычно ничем не заканчивается.