80 мільйонів на фіктивну угоду: фірму з орбіти Юлії Тимошенко підозрюють у розкраданнях на харчуванні військових

Із коштів, отриманих на харчування військових, фірма купила частку в іншій компанії, переплативши в 64 рази

Поки Міністерство оборони України продовжують трясти скандали із закупівлею продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами, слідство розбирається з розкраданнями "улюблених" постачальників МОУ ще 2020-2021 років, на які пішли мільярди бюджетних гривень.

80 мільйонів на купівлю неіснуючої частки фінансової компанії

1 березня Київський апеляційний суд ухвалив рішення арештувати екс-директора ТОВ "Воєнсервіс-волонтер" до 4 квітня, з альтернативою застави 5 мільйонів гривень. Чоловіку загрожує тюремне ув'язнення від 7 до 12 років за статтею 191 КК України за розкрадання 80 млн грн з держбюджету. Про це свідчать дані сервісу YouControl.

За даними слідства, з грудня 2020 року до 20 квітня 2021 року "Воєнсервіс-волонтер" уклав з Міністерством оборони низку договорів з організації харчування військовослужбовців на суму 3 млрд 157 млн грн.

У якийсь момент директор "Воєнсервіс-волонтер" вирішив використати частину цих грошей на покупку статутної частки у фінансовій компанії "Анхель", на що з 1 по 10 лютого 2022 року було виплачено 80 млн грн.

Здавалося б, звичайна угода, але згідно з даними сервісу OpenDataBot, статутний фонд компанії становить лише 5 млн грн, з яких 34,5% (1 млн 725 тис. грн) належать сьогодні якраз "Воєнсервіс-волонтер".

Кому належить Анхель Джерело – сервіс OpenDataBot

Таким чином виходить, що або за право купівлі частки в 1,725 млн грн в "Анхелі" компанія "Воєнсервіс-волонтер" віддала 80 млн грн, переплативши приблизно в 46 разів, або кошти, на які компанія мала годувати українських військових, були просто вкрадені під виглядом фіктивної угоди.

Правоохоронці в особі Нацполіції та Офісу генпрокурора дійшли другого висновку і почали розслідування, вважаючи, що у директора "Воєнсервіс-волонтера" була змова з директором закритого венчурного фонду "ДК-Інвестмент", на рахунки якої і переказували ті самі 80 млн грн.

До чого тут "ДК-Інвестмент"?

Річ у тім, що до 7 лютого фонд володів 59,5% статутного фонду компанії "Анхель" на суму в 2,973 млн грн, але цього дня його частка зменшилася до 28,5%, або 1,718 млн грн, а частка "Воєнсервіс-волонтера" зросла з 9,5% (470 тис. грн.) до 34,5%, або 1,725 млн грн.

Коли ФК Анхель було куплено за 80 млн грн. Джерело – сервіс OpenDataBot

Простіше кажучи, 7 лютого "Воєнсервіс-волонтер" викупив у "ДК-Інвестменту" 1,25 млн статутного капіталу фінансової компанії "Анхель" за 80 млн грн, переплативши за неї у 64 рази.

Зауважимо, що, за даними сервісу OpenDataBot, ФК "Анхель" за 2020 рік показала відсутність доходу та збиток у 42 000 гривень, що якраз дорівнює мінімальній зарплаті за рік (12 місяців по 6500 гривень на місяць) своєму директорові.

Інакше кажучи, з великою ймовірністю можна казати, що "фінансова" компанія "Анхель" насправді фіктивна — "пустушка" і була використана для виведення коштів з "Воєнсервіс-волонтер".

Але чому, попри очевидність такої угоди, екс-директор отримав підозру лише 2 лютого 2023 року? Для відповіді на це питання треба придивитися до самої "Воєнсервіс-волонтер".

Що вважає слідство щодо операції з ФК "Анхель"

Від Юра Єнакіївського до Юлії Тимошенко

Що відразу впадає в око з ТОВ "Воєнсервіс-волонтер", то це величезна різниця між ув’язненими з Міноборони тендерами на харчування ЗСУ – 3,157 млрд грн, та статутним фондом компанії у 28 тисяч гривень. Різниця – у 112 750 разів, але чиновників Міноборони це не бентежило.

Так, "Воєнсервіс-волонтер", що виник у 2016 році, абсолютно несподівано розквіт у 2020-му році, коли виграв держтендерів на більш ніж 1 млрд грн., при тому що в 2019-му році це були трохи менше 12 млн грн. А 2021-го року компанія отримала від держбюджету вже 2,71 млрд грн.

Такий різкий зліт пов’язують із тіньовим власником ТОВ "Воєнсервіс-волонтер" Олегом Атаянцем. У публічній площині він відомий як меценат та бізнесмен у сфері АПК, наприклад, його ТОВ "Перша плодово-овочева компанія" є помітним гравцем на ринку волоських горіхів.

Меценат Олег Атаянц

Ще у 2011-му році фірми, які зв’язувалися з бізнесменом, почали вигравати тендери Міноборони, а його пов’язали з так званою "генеральсько-єнакіївською" групою, представленою тодішнім керівництвом МО України та нардепом Юрієм Іванющенком, кумом екс-президента України Віктора Януковича, відомим також як "Юра Єнакіївський".

Після зміни влади Атаянц опинився на якийсь час не при справах, а його фірмами навіть зайнялася прокуратура, але вже 2020-го почався зліт "Воєнсервіс-волонтер".

За даними OBOZREVATEL, Олег Атаянц не є повним власником "Воєнсервісу-волонтер" і за його спиною стоять інші люди.

Так, тіньовим бенефіціаром компанії Олега Атаянця, за версією журналістів, є Леонід та Артур Чечеткіни, які є родичами двічі екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко.

Артур Чечеткін одружений із дочкою політики — Євгенією Тимошенко. Сам він займається бізнесом, правда зараз офіційно лише у 2 фірмах, але це робить його дуже багатим. Чого лише коштують 47 гектарів землі під Києвом вартістю 175 млн. грн.

Артур Чечеткін із дружиною Євгенією Тимошенко

Можливим секретом успішності бізнесу зятя Юлії Тимошенко є її політична гнучкість.

Так, у 2019-му році за даними ЗМІ Юлія Тимошенко активно намагалася співпрацювати з новою владою, але просила для себе посаду прем’єра, тож "кохання" не сталося. Підсумок — ТОВ "Воєнсервіс-волонтер" заробив на держтендерах всього 11,9 млн грн.

2020-го року Юлія Тимошенко виявила більшу гнучкість, наприклад, половина фракції "Батьківщина" у ВР підтримала проект держбюджету-2021, що для опозиції виглядає дивно. І ось збіг — у 2020-му році ТОВ "Воєнсервіс-волонтер" заробив на держтендерах вже 1 млрд 8 млн грн. або у 84 рази більше, ніж роком раніше.

2021-го року Воєнсервіс-волонтер заробив на тендерах 2,71 млрд грн

"Телеграф" вже звертав увагу на ту регулярність, з якою фірми з передбачуваної "групи Олега Атаянця" потрапляють до об’єктиву уваги правоохоронців, але для нього самого це зазвичай нічим не закінчується.