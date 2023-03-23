Дочь министра времен Януковича и подозреваемая в хищениях: кого назначили в Набсовет "Укрпочты"

Среди членов набсовета половина назначенцев замешаны в тех или иных скандалах, вплоть до хищения 54 млн грн

"Укрпочта" обзавелась новым составом наблюдательного совета — в список из 7 человек вошли граждане Украины, Киргизстана, Польши и Великобритании. Все они победили в ходе прохождения независимых конкурсов.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины, добавляя, что новая команда должна усилить работу предприятия.

Из числа иностранцев в наблюдательный совет попали Ринат Абдрасилов, Якуб Карновски, Гэри Джон Керолл. Из украинцев в набсовет попали Елена Малинская, Игорь Митюков, а также два представителя государства — Наталья Бернацкая и Кристина Прасолова.

По крайней мере половина состава будущего Наблюдательного совета вызывает вопросы, ведь они мало известны благодаря своим профессиональным качествам, а больше по родственным.

Например, представитель государства в Набсовете Кристина Прасолова приходится дочерью министра экономики при Викторе Януковиче — Игоря Прасолова. Начав работу в ПАО "Национальный депозитарий Украины" в возрасте 22 лет, она всего за 2 года смогла стать первым заместителем его главы. Правда с тех пор особых заслуг на почве руководства компаниями она не получила, хотя и успела побывать в кресле замминистра экономики (была уволена в 2021-м году).

Еще больше вопросов вызывает попадание в наблюдательный совет бывшей заммнистра юстиции Украины Натальи Бернацкой. Еще в 2020-м году ее подозревали в хищении 54 млн грн бюджетных средств, но отпустили под залог в куда меньшую сумму — 7 млн грн. В феврале 2022 года суд оставил меру пресечения без изменения.

Попытка же в июне 2021 года назначить Елену Малинскую членом правления "Ощадбанка" завершилась скандалом. Пресс-службе НБУ даже пришлось оправдываться — в Центробанке заявили о давлении на них из-за этого назначения. Дело в том, что до этого Малинская возглавляла банк "Кредит-Днепр", едва не объявленный НБУ банкротом из-за невыполнения требований регулятивного капитала.

Теперь же все трое одиозных членов набсовета "Укрпочты" будут не только влиять на работу крупного предприятия, но и получать из бюджета заработную плату. И хоть ее размер не озвучивается, в 2021 году он составлял более 165 тысяч ежемесячно.