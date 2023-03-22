Правила меняются: Укрпочта сокращает количество отделений, где можно получить LED-лампочки

С начала старта программы почти 3 млн жителей нашей страны обменяли в отделениях Укрпочты около 14 млн ламп

В Украине продолжает действовать программа обмена старых ламп накаливания на экономные энергосберегающие LED-лампы. Однако с 22 марта Укрпочта сокращает отделения, в которых украинцы могут произвести обмен.

Такое решение было принято в связи с сокращением спроса населения на обмен лампочек в некоторых отделениях. Потому они вернутся в обычный формат работы и продолжат предоставлять гражданам только почтовые и финансовые услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В то же время центральные отделения и те, где обмен лампочек проходит более активно, будут продолжать работу в прежнем режиме. Украинцев, которые еще не воспользовались обменом, призывают сделать это. По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще около 11 млн лампочек.

"Высокие темпы обмена ламп, которые были в начале реализации программы, сейчас понемногу прогнозируемо сокращаются", – сказала министр экономикм Юлия Свириденко.

В Министерстве подчеркнули, что на Киевщине со старта программы обменялись уже почти 2 млн штук, в Днепропетровской области количество обменных ламп составляет 1,4 млн, на Львовщине было обменяно 1,1 млн, в Харьковской области — 860 тысяч, в Одесской области — 810 тысяч, в Винницкой — 730 тысяч и Черкасской области — 510 тысяч.

Где можно будет обменять лампы

Произвести обмен старых ламп накаливания на экономные энергосберегающие LED-лампы можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны.

В то же время в Министерстве добавили, что в самых отдаленных селах, которые недавно присоединились к проекту, обмен будет длиться до конца апреля.

Гражданам, которые желают сделать предварительный заказ ламп, необходимо проверить их на наличие в отделениях Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении "Дія".

Для обмена необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине разгорелся скандал вокруг обмена ламп накаливания на экономные энергосберегающие LED-лампы. В частности, речь идет о вопросе утилизации старых ламп.