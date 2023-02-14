Минэкономики делает вид, будто украинских производителей электроламп не существует. Нидерландская Signify и французская Ledvance заработали на совместном проекте Еврокомиссии и правительства Украины, который наносит колоссальный ущерб львовской "Искре" и другим отечественным производителям.

Правительство проигнорировало украинских производителей, которые хотели присоединиться к проекту обмена старых ламп накаливания на светодиодные через отделения Укрпочты. Министерство экономики подтвердило, что получило письма от предприятий, желающих присоединиться к этому проекту. Но решило ограничиться тем, что просто переслало их перечень Еврокомиссии, финансирующей проект. Как следствие, продажи украинских производителей светодиодных ламп на внутреннем рынке под угрозой полной остановки. Ведь 50 миллионов ламп, которые запланировали ввезти и бесплатно раздать гражданам, – это двухлетний объем потребления этого товара в Украине.

Генеральный директор ЧАО "Львовский электроламповый завод "Искра" Мирон Костив признается "Бизнес Телеграфу", что поражен позицией Минэкономики, которое, казалось бы, должно беспокоиться об отечественных производителях и думать о рабочих местах в Украине. Он не исключает, что из-за проекта обмена ламп, продолжающийся сейчас на Укрпочте, продажи его завода на внутреннем рынке просто остановятся.

"Мы высылали предложения на Министерство экономики. Дали наши цены, но никто это даже не рассматривал", — рассказывает Мирон Костов . — Мы предлагали, чтобы нам дали реализовать через эту программу хотя бы 1,5-2 млн. ламп. Мы бы их поставили срочно Они постоянно в остатке на складах производства. Это всего 3-4% от общего объема, который планируется ввезти. Но не было никакого тендера, закупочных процедур. Никому мы не интересны".

Первый замминистра экономики Денис Кудин в день своего увольнения из министерства сообщил "Бизнес Телеграфу" интересные подробности рассмотрения обращений украинских производителей ламп. Вместо того, чтобы помочь включить в проект предприятий, которые дают работу украинцам, и настаивать на этом на переговорах с Еврокомиссией, Минэкономики просто переслало ей список производителей, и на этом считает свою функцию выполненной. С руководством самих предприятий пообщаться времени не нашлось.

"Все такие проекты возможны только за донорские средства, потому что Украина все деньги, собранные от налогоплательщиков, тратит на войну, – говорит Кудин. – Президент Зеленский обратился к европейскому сообществу поддержать такой проект. Они самостоятельно определяли поставщиков и в результате выбрали свои компании. Мы передавали европейской стороне информацию об украинских производителях, но диктовать, у кого им покупать, у нас нет возможности".

Председатель правления аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва считает, что решение правительства по экономии электроэнергии путем перехода на LED-лампы – своевременное и правильное, но способ реализации не отвечает интересам страны.

"Мы нашего производителя выгоняем с рынка сбыта, – говорит аналитик. – Тогда, когда каждый наш предприниматель фактически герой, воин на экономическом фронте, мы его оставляем без вооружения".

По словам эксперта, в Украине около 10 предприятий, которые могли присоединиться к проекту замены ламп. По его информации, с письмами правительству об участии в проекте, кроме "Искры", непосредственно обратились еще три-четыре производителя. Ни один из них не получил должного ответа. Игорь Гужва отметил интересную деталь:

"Что еще режет глаз в этой ситуации: когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приезжала в Украину, премьер-министр Денис Шмигаль повел ее специально на Укрпочту, чтобы показать этот обмен лампочек. Но вспомним, откуда сам премьер-министр "С запада Украины. Именно оттуда, где изготавливают эти лампочки. Производитель находится в его родном городе. Если сейчас поддержите отечественного производителя, вы Украине поможете дважды: первое — замените лампы, второе — дадите рабочие места и соберете налоги. Ведь именно с них мы финансируем армию".

Так кому же так повезло? Каких иностранных производителей поддержало украинское правительство? За этой информацией "Бизнес Телеграф" обратился в "Укрпочту", в чьих отделениях выдают скандальные светодиодные лампочки. Вот какой ответ мы получили от пресс-службы компании:

"На сегодняшний день Укрпочта как технический партнер Министерства экономики получает по меморандуму от поставщиков Signify (это новое название компании нидерландской Philips Lighting. – Ред .), Ledvance (Ledvance GmbH, Германия, возникла после продажи Osram Licht AG 2016 года – Ред .) и от правительства Франции энергосберегающие лампочки торговых марок Philips и Osram. Все поставки проходят со складов поставщика из-за границы и сопровождаются всеми необходимыми документами согласно действующему законодательству, включая сертификаты качества европейского образца" .

Следовательно, дальнейшая работа украинских производителей ламп поставлена под вопрос, чтобы удовлетворить интересы достаточно известных транснациональных компаний.

Между тем, обмен лампочек в отделениях Укрпочты продолжается. В ближайшие месяц-полтора планируется обменять до 20 млн. ламп. А в правительстве уже готовят новую программу замены "на шару". В этот раз обменять будут предлагать газовые котлы. Производителей такого товара в Украине достаточно, но учитывают ли это чиновники, пока неизвестно.