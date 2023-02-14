Скандал розжарювання: кому вигідна "шарова" роздача лампочок на "Укрпошті"?

Мінекономіки вдає, наче українських виробників електроламп не існує. Нідерландська Signify та французька Ledvance заробили на спільному проєкті Єврокомісії та уряду України, який завдає колосальних збитків львівській "Іскрі" та іншим вітчизняним виробникам.

Уряд проігнорував українських виробників, які хотіли долучитись до проєкту обміну старих ламп розжарювання на світлодіодні через відділення Укрпошти. Міністерство економіки підтвердило, що отримало листи від підприємств, які хотіли долучитись до цього проєкту. Але вирішило обмежитись тим, що просто переслало їхній перелік Єврокомісії, яка фінансує проєкт. Як наслідок, продажі українських виробників світлодіодних ламп на внутрішньому ринку під загрозою повного зупинення. Адже 50 мільйонів ламп, які запланували ввезти і безкоштовно роздати громадянам — це дворічний обсяг споживання цього товару в Україні.

Генеральний директор ПрАТ "Львівський електроламповий завод "Іскра" Мирон Костів зізнається "Бізнес Телеграфу", що вражений позицією Мінекономіки, яке, здавалося б, має турбуватись про вітчизняних виробників і думати про робочі місця в Україні. Він не виключає, що через проєкт обміну ламп, який триває зараз на Укрпошті, продажі його заводу на внутрішньому ринку просто зупиняться.

"Ми висилали пропозиції на Міністерство економіки. Дали наші ціни, але ніхто це навіть не розглядав, — розповідає Мирон Костів. – Ми пропонували, аби нам дали реалізувати через цю програму хоча б 1,5-2 млн ламп. Ми б їх поставили терміново. Вони постійно у залишку на складах виробництва. Це усього 3-4% від загального об’єму, який планується ввезти. Але не було ніякого тендеру, закупівельних процедур. Нікому ми не цікаві".

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін у день свого звільнення з міністерства повідомив "Бізнес Телеграфу" цікаві подробиці розгляду звернень українських виробників ламп. Замість того, щоб посприяти включенню у проєкт підприємств, які дають роботу українцям, і наполягати на цьому на переговорах з Єврокомісією, Мінекономіки просто переслало їй список виробників, і на цьому вважає свою функцію виконаною. З керівництвом самих підприємств поспілкуватися часу не знайшлося.

"Усі такі проєкти можливі тільки за донорські кошти, тому що Україна усі гроші, зібрані від платників податків, витрачає на війну, – каже Кудін. – Президент Зеленський звернувся до європейської спільноти підтримати такий проєкт. Вони самостійно визначали постачальників і в результаті вибрали свої компанії. Ми передавали європейській стороні інформацію про українських виробників, але диктувати, у кого їм купувати, у нас нема можливості".

Голова правління аналітичного центру CMD-Ukraine Ігор Гужва вважає, що рішення уряду щодо заощадження електроенергії шляхом переходу на LED-лампи – своєчасне і правильне, але спосіб реалізації не відповідає інтересам країни.

"Ми нашого виробника виганяємо з ринку збуту, – каже аналітик. – Тоді, коли кожен наш підприємець фактично герой, воїн на економічному фронті, ми його залишаємо без озброєння".

За словами експерта, в Україні є близько 10 підприємств, які могли приєднатися до проєкту заміни ламп. За його інформацію, з листами до уряду щодо участі в проєкті, окрім "Іскри", безпосередньо звернулись ще три-чотири виробники. Жоден з них не отримав належної відповіді. Ігор Гужва відзначив цікаву деталь:

"Що ще ріже око у цій ситуації: коли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїздила в Україну, то прем'єр-міністр Денис Шмигаль повів її спеціально на Укрпошту, щоб показати цей обмін лампочок. Але згадаймо, звідки сам прем’єр-міністр. Із заходу України. Саме звідти, де виготовляють ці лампочки. Виробник знаходиться в його рідному місті. Якщо зараз підтримаєте вітчизняного виробника, ви Україні допоможете двічі: перше — заміните лампи, друге — дасте робочі місця і зберете податки. Бо саме з них ми фінансуємо армію".

То кому ж так підфартило? Яких іноземних виробників підтримав український уряд? По цю інформацію "Бізнес Телеграф" звернувся до "Укрпошти", в чиїх відділеннях видають скандальні світлодіодні лампочки. Ось яку відповідь ми отримали від прес-служби компанії:

"На сьогодні Укрпошта як технічний партнер Міністерства економіки отримує по меморандуму від постачальників Signify (це нова назва компанії нідерландської Philips Lighting. – Ред.), Ledvance (Ledvance GmbH, Німеччина, виникла після продажу Osram Licht AG 2016 року – Ред.) і від уряду Франції енергозберігаючі лампочки торгових марок Philips та Osram. Усі поставки відбуваються зі складів постачальника з-за кордону і супроводжуються всіма необхідними документами згідно чинного законодавства, включаючи сертифікати якості європейського зразка".

Отже, подальшу роботу українських виробників ламп поставлено під питання, аби задовольнити інтереси досить відомих транснаціональних компаній.

Тим часом обмін лампочок у відділеннях Укрпошти триває. В найближчі місяць-півтора планується обміняти до 20 млн ламп. А в уряді вже готують нову програму заміни "на шару". Цього разу обміняти пропонуватимуть газові котли. Виробників такого товару в Україні достатньо, але чи враховують це урядовці, поки невідомо.