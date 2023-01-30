Як безплатно обміняти звичайні лампочки на LED. Інструкція
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Розповідаємо, які типи лампочок є і чи можна обрати колір світла
В Україні стартувала програма обміну лампочок розжарювання на енергоощадні LED-аналоги. Програма є безплатною для українців та має допомогти заощадити споживання електроенергії до 10% в моменти пікового навантаження на енергосистему.
У програми є ряд вимог та умов, розповідаємо, як взяти участь:
Які умови
У програмі обміну можуть усі дорослі українці віком від 18 років. Потрібно мати документи (паспорт та податковий номер), бажано застосунок "Дія" та п’ять робочих лампочок розжарювання.
- Приймають лише справні лампи розжарювання (з вольфрамовою спіраллю). Не приймають енергоощадні лампи, заповнені газом (LED).
- Більше або менше ніж 5 ламп обміняти не можна. Логіка енергоощадності трохи дивна, бо якщо ви захочете замінити 3 чи 4 енергозатратні лампочки розжарювання — то цього робити не можна. Тобто, продовжуємо витрачати далі.
- Одна людина — один обмін ламп. Другий раз приходити не можна.
Як подати заявку в додатку "Дія"
Передзамовлення у додатку гарантує, що ви отримаєте лампи саме того типу цоколя, який вам потрібен.
Для початку — зайдіть у Play Store, знайдіть там "Дію" та натисніть на "Оновити" навпроти нього. Таким чином до переліку послуг додасться нова.
- Авторизуйтеся в "Дії" зручним способом.
- Натисніть у меню "Послуги" та виберіть послугу "Обмін лампочок".
- Укажіть контактний номер телефону (він підтягується автоматично), місто та відділення "Укрпошти", в якому хочете забрати лампочки (за індексом).
- Наступний крок — обрати скільки лампочок та якого типу ви хочете забрати. Можна вказувати будь-які кількості до 5, приміром, 3 штуки типу Е14 та 2 штуки типу Е27, чи всі п’ять з цоколем Е27.
- Далі ви отримуєте повідомлення "Дякуємо, ваш запит надіслано". Додаток надішле сповіщення, коли замовлення буде готове до видачі.
- Після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні "Укрпошти" 5 робочих днів.
Що робити людям без смартфонів?
Якщо не маєте можливості замовити собі лампочки через "Дію", то організатори проєкту радять завітати у відділення "Укрпошту" зі старими лампочками та документами (паспорт та ІПН).
Якщо лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять. Однак у відділенні можуть бути лампи з іншим цоколем, який вам може не підійти.
У яких містах і скільки триватиме обмін?
Обміняти лампи можна на Укрпошті поетапно у всіх регіонах. Програма стартувала у кінці січня, перша партія лампочок надходитиме протягом січня-лютого 2023 року. Зараз послуга доступна в обласних центрах та таких містах як Кривий ріг, Краматорськ та Покровськ.
Спочатку лампочки роздаватимуть в обласних центрах та великих містах, оскільки саме тут електроенергія використовується найбільше. А вже у кінці лютого лампочки будуть у селах.
Цоколь, колір світла та кількість
Можна обирати між різними лампами за типом цоколю:
- Е14 — з малим цоколем (міньйон);
- Е27 — зі стандартним цоколем.
В наявності будуть найпоширеніші моделі. А саме:
- IDST LED 40W P45 E14 WW FR ND;
- ATR LED 400lm A60 E27 830 FR ND 1PF/10.
Не можна обрати заздалегідь лампу з теплим, холодним чи нейтральним світлом. Це потрібно з’ясовувати на місці у відділенні та запитувати про наявність.
Коли ви принесете лампи додому — не викидайте упаковування. Якщо людина вдома виявить, що лампа не працює, вона зможе замінити їх у відділенні "Укрпошти".Обмін можливий один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні виробника.
Як повідомляв "Телеграф", проєкт з обміну ламп стартував за підтримки Європейського Союзу. Єврокомісія пообіцяла передати Україні 30 мільйонів лампочок.
Різниця між світлодіодною та старою лампою полягає в тому, що звичайна лампа розжарювання споживає 60 Вт електрики, а сучасна LED-лампа лише 4 Вт.