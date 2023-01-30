Як безплатно обміняти звичайні лампочки на LED. Інструкція

Розповідаємо, які типи лампочок є і чи можна обрати колір світла

В Україні стартувала програма обміну лампочок розжарювання на енергоощадні LED-аналоги. Програма є безплатною для українців та має допомогти заощадити споживання електроенергії до 10% в моменти пікового навантаження на енергосистему.

У програми є ряд вимог та умов, розповідаємо, як взяти участь:

Які умови

У програмі обміну можуть усі дорослі українці віком від 18 років. Потрібно мати документи (паспорт та податковий номер), бажано застосунок "Дія" та п’ять робочих лампочок розжарювання.

Умови заміни ламп розжарювання

Приймають лише справні лампи розжарювання (з вольфрамовою спіраллю). Не приймають енергоощадні лампи, заповнені газом (LED).

розжарювання (з вольфрамовою спіраллю). Не приймають енергоощадні лампи, заповнені газом (LED). Більше або менше ніж 5 ламп обміняти не можна. Логіка енергоощадності трохи дивна, бо якщо ви захочете замінити 3 чи 4 енергозатратні лампочки розжарювання — то цього робити не можна. Тобто, продовжуємо витрачати далі.

Одна людина — один обмін ламп. Другий раз приходити не можна.

Як подати заявку в додатку "Дія"

Передзамовлення у додатку гарантує, що ви отримаєте лампи саме того типу цоколя, який вам потрібен.

Для початку — зайдіть у Play Store, знайдіть там "Дію" та натисніть на "Оновити" навпроти нього. Таким чином до переліку послуг додасться нова.

Покрокова інструкція із подачі заявки на обмін лампочок у додатку "Дія"

Авторизуйтеся в "Дії" зручним способом. Натисніть у меню "Послуги" та виберіть послугу "Обмін лампочок". Укажіть контактний номер телефону (він підтягується автоматично), місто та відділення "Укрпошти", в якому хочете забрати лампочки (за індексом). Наступний крок — обрати скільки лампочок та якого типу ви хочете забрати. Можна вказувати будь-які кількості до 5, приміром, 3 штуки типу Е14 та 2 штуки типу Е27, чи всі п’ять з цоколем Е27. Далі ви отримуєте повідомлення "Дякуємо, ваш запит надіслано". Додаток надішле сповіщення, коли замовлення буде готове до видачі. Після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні "Укрпошти" 5 робочих днів.

Інструкція із подачі заявки на обмін лампочок у додатку "Дія"

Що робити людям без смартфонів?

Якщо не маєте можливості замовити собі лампочки через "Дію", то організатори проєкту радять завітати у відділення "Укрпошту" зі старими лампочками та документами (паспорт та ІПН).

Перелік кроків, необхідних для заміни лампочок на економні

Якщо лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять. Однак у відділенні можуть бути лампи з іншим цоколем, який вам може не підійти.

У яких містах і скільки триватиме обмін?

Обміняти лампи можна на Укрпошті поетапно у всіх регіонах. Програма стартувала у кінці січня, перша партія лампочок надходитиме протягом січня-лютого 2023 року. Зараз послуга доступна в обласних центрах та таких містах як Кривий ріг, Краматорськ та Покровськ.

Спочатку лампочки роздаватимуть в обласних центрах та великих містах, оскільки саме тут електроенергія використовується найбільше. А вже у кінці лютого лампочки будуть у селах.

Цоколь, колір світла та кількість

Можна обирати між різними лампами за типом цоколю:

Е14 — з малим цоколем (міньйон);

Е27 — зі стандартним цоколем.

В наявності будуть найпоширеніші моделі. А саме: ‍

IDST LED 40W P45 E14 WW FR ND;

ATR LED 400lm A60 E27 830 FR ND 1PF/10.

Не можна обрати заздалегідь лампу з теплим, холодним чи нейтральним світлом. Це потрібно з’ясовувати на місці у відділенні та запитувати про наявність.

Коли ви принесете лампи додому — не викидайте упаковування. Якщо людина вдома виявить, що лампа не працює, вона зможе замінити їх у відділенні "Укрпошти".Обмін можливий один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні виробника.

Як повідомляв "Телеграф", проєкт з обміну ламп стартував за підтримки Європейського Союзу. Єврокомісія пообіцяла передати Україні 30 мільйонів лампочок.

Різниця між світлодіодною та старою лампою полягає в тому, що звичайна лампа розжарювання споживає 60 Вт електрики, а сучасна LED-лампа лише 4 Вт.