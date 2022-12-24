Де поставити телевізор і комп'ютер в будинку, щоб заощадити електроенергію

Маленькі хитрощі, які допоможуть зменшити витрати на 5%

Для кожної речі в будинку, звісно ж, має бути своє місце. І в телевізора — теж. Більш того, телевізор — це така побутова техніка, яка вимагає до себе особливої уваги, коли обираєш для нього місце. Те саме можна сказати і про комп’ютер, особливо, якщо ви часто ним користуєтесь.

Як обрати найкраще місце для цієї техніки, та ще й при цьому трохи заощадити на електриці, розповідає radiotrek. Є відразу кілька важливих моментів, на які слід звернути увагу.

По-перше, пристрій має бути розташований так, щоб людині було зручно дивитися на екран. ПК і телевізор не варто встановлювати занадто високо чи дуже низько, а також занадто близько чи далеко від дивана/крісла/ліжка.

Однак комфорт — не єдиний аспект, який треба враховувати при виборі місця для цієї техніки. Треба пам'ятати і про витрати електроенергії, які можна трохи зменшити, правильно розташувавши у квартирі телевізор й комп’ютер.

Де встановити пристрій, щоб заощадити електроенергію

Телевізор або монітор персонального комп'ютера треба поставити в тому місці, яке добре освітлене. Ідеальний варіант — недалеко від вікна.

Також бажано вибрати місце, на яке без проблем потрапляє світло лампи у вечірній час. Якщо екран буде добре освітлюватися, то можна буде зменшити його яскравість. У результаті з'являється прекрасна можливість для економії: прилад "з’їдатиме" не так багато електроенергії (до 5% менше).

Однак важливо врахувати і таке: ставити телевізор і комп'ютер прямо навпроти вікна не варто. В такому разі людина навряд чи нормально розгляне зображення на екрані, бо їй банально заважатимуть відблиски.

Вибір місця для встановлення телевізора

Важливо звернути увагу і на такі моменти:

добре, коли телевізор на висоті приблизно 1,5 м від підлоги і коли його не загороджують будь-які предмети меблів, а екран при цьому — на рівні очей;

відстань до телевізора має бути більш як 1,5 метра;

меблі у кімнаті, де буде телевізор, краще розміщувати півколом — тоді кожен, хто дивиться його, почуватиметься комфортно;

краще, щоб розетка була близенько від телевізора, тоді "шнурки" та подовжувачі не доведеться кидати через всю кімнату (що, своєю чергою, вбереже від падінь по необережності і вас, і саму техніку).

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно на ніч вимикати з розетки телевізор. Багато людей чули про таку необхідність, але не знають, чи варта ця порада уваги.