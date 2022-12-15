Як заощадити на опаленні та обігріти спальню взимку: шість дієвих способів

Не варто засипати в холоді, адже є прості лайфхаки для утеплення спальні

У холодну пору року хочеться, щоб у будинку було якнайтепліше, але і це не коштувало величезних грошей. Особливо важливою є комфортна температура в спальні, адже заснути при "мінусі" навряд чи можливо. Якщо ви не хочете інвестувати в простирадло з підігрівом, то є інші способи зробити цю важливу кімнату теплішою.

Варто придивитися до шести простих лайфхаків, які одночасно допоможуть заощадити на опаленні та засипати у холодні місяці у теплій постелі. Як мінімум варто поставити ліжко у правильне місце в кімнаті, пише видання walesonline.

Тепло одягнутися

Холодне тіло може відволікати від сну та викликати проблеми із пробудженням кілька разів протягом ночі. Надягайте перед сном теплу піжаму. Один з кращих матеріалів для збереження тепла — шовк, а багатошаровість — спосіб зігрітися і добре виспатися. Ті, хто почувається некомфортно, лягаючи спати вночі в "образі капусти", можуть залишити більш щільний комплект піжами на тумбочці, щоб скористатися ним у разі замерзання вночі.

Переставте своє ліжко

Розташування вашого ліжка може впливати на те, як вам буде тепло вночі. Якщо ваше ліжко стоїть поруч із вікном, навіть якщо воно з подвійним склінням, холод зовні може проникнути і вплинути на ваш сон. Подумайте про те, щоб перемістити ліжко на інший бік кімнати, щоб ніч була більш затишною.

Пийте гаряче ввечері

Щоб не мерзнути перед сном, візьміть за звичку випивати теплий напій увечері. Він зігріє вас ізсередини.

Зберігайте тепло у спальні

Як тільки на вулиці стемніє, закрийте жалюзі та штори, щоб зберегти тепло, за кілька годин до сну. За можливості вмикайте опалення лише у спальні. Переконайтеся, що всі двері зачинені та немає протягів з інших частин вашого будинку.

Використовуйте грілку

Економте енергію та зігрівайте тіло в ліжку за допомогою грілки. Покладіть її у своє ліжко, поки приймаєте душ і готуєтеся до сну. Грілка зігріє матрац і ковдру, щоб ви могли застрибнути в них і піти спати.

Пухнасті шкарпетки

Наші ноги та руки можуть замерзнути набагато швидше, ніж інші частини тіла, тому їхнє зігрівання важливе для комфортного нічного сну. Термо, масивні або пухнасті шкарпетки відмінно зберігають тепло і допомагають добре виспатися в холодну погоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як треба одягатися взимку, щоб не мерзнути.