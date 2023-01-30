Как бесплатно обменять обычные лампочки на LED. Инструкция
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Рассказываем, какие типы лампочек есть и можно ли выбрать цвет света
В Украине стартовала программа обмена лампочек накаливания на энергосберегающие LED-аналоги. Программа бесплатна для украинцев и должна помочь сэкономить потребление электроэнергии до 10% в моменты пиковой нагрузки на энергосистему.
У программы есть ряд требований и условий, рассказываем, как принять участие:
Какие условия
В программе обмена могут все взрослые украинцы от 18 лет. Нужно иметь документы (паспорт и налоговый номер), желательно приложение "Дія" и пять рабочих лампочек накаливания.
- Принимают только рабочие лампы накаливания (с вольфрамовой спиралью). Не принимают энергосберегающие лампы, заполненные газом (LED).
- Больше или менее 5 ламп обменять нельзя. Логика энергосбережения немного странная, потому что если вы захотите заменить 3 или 4 энергозатратных лампочки накаливания, то этого делать нельзя. То есть, продолжаем тратить электричество дальше.
- Один человек – один обмен ламп. Второй раз приходить нельзя.
Как подать заявку в приложении "Дія"
Предзаказ в приложении гарантирует, что вы получите лампы именно того типа цоколя, который вам нужен.
Для начала зайдите в Play Store, найдите там "Дія" и нажмите на "Обновить" напротив него. Таким образом, к перечню услуг прибавится новая.
- Авторизуйтесь в "Дії" удобным способом.
- Нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек".
- Укажите контактный номер телефона (он подтягивается автоматически), город и отделение "Укрпочты", где хотите забрать лампочки (по индексу).
- Следующий шаг – выбрать сколько лампочек и какого типа вы хотите убрать. Можно указывать любое количество до 5, например, 3 штуки типа Е14 и 2 штуки типа Е27, или все пять с цоколем Е27.
- Далее вы получаете сообщение "Спасибо, ваш запрос отправлен". Приложение отправит уведомление, когда заказ будет готов к выдаче.
- После подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 рабочих дней.
Что делать людям без смартфонов?
Если нет возможности заказать себе лампочки через "Дію", то организаторы проекта советуют посетить отделение "Укрпочты" со старыми лампочками и документами (паспорт и ИНН).
Если лампы будут в наличии – их сразу заменят. Однако в отделении могут быть лампы с другим цоколем, который может не подойти.
В каких городах и сколько будет продолжаться обмен?
Обменять лампы можно на "Укрпочте" поэтапно по всем регионам. Программа стартовала в конце января, первая партия лампочек будет поступать в январе-феврале 2023 года. Сейчас услуга доступна в областных центрах и таких городах как Кривой Рог, Краматорск и Покровск.
Сначала лампочки будут раздавать в областных центрах и больших городах, поскольку именно здесь электроэнергия используется больше всего. А уже в конце февраля лампочки будут в деревнях.
Цоколь, цвет света и количество
Можно выбирать между разными лампами по типу цоколя:
- Е14 — с малым цоколем (миньоном);
- Е27 – со стандартным цоколем.
Налицо будут самые распространенные модели. А именно:
- IDST LED 40W P45 E14 WW FR ND;
- ATR LED 400lm A60 E27 830 FR ND 1PF/10.
Нельзя выбрать заранее лампу с теплым, холодным или нейтральным светом. Это нужно выяснять на месте в отделении и задавать вопросы.
Когда вы принесете лампы домой – не выбрасывайте упаковку. Если человек на дому обнаружит, что лампа не работает, он сможет заменить их в отделении "Укрпочты". Обмен возможен один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке производителя.
Как сообщал Телеграф, проект по обмену ламп стартовал при поддержке Европейского Союза. Еврокомиссия пообещала передать Украине 30 миллионов лампочек.
Разница между светодиодной и старой лампой состоит в том, что обычная лампа накаливания потребляет 60 Вт электричества, а современная LED-лампа всего 4 Вт.