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Как бесплатно обменять обычные лампочки на LED. Инструкция

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Подать заявку можно в приложении "Дія" или сразу прийти в отделение "Укрпочты"
Подать заявку можно в приложении "Дія" или сразу прийти в отделение "Укрпочты". Фото Коллаж "Телеграфа"

Рассказываем, какие типы лампочек есть и можно ли выбрать цвет света

В Украине стартовала программа обмена лампочек накаливания на энергосберегающие LED-аналоги. Программа бесплатна для украинцев и должна помочь сэкономить потребление электроэнергии до 10% в моменты пиковой нагрузки на энергосистему.

У программы есть ряд требований и условий, рассказываем, как принять участие:

Какие условия

В программе обмена могут все взрослые украинцы от 18 лет. Нужно иметь документы (паспорт и налоговый номер), желательно приложение "Дія" и пять рабочих лампочек накаливания.

Правила замены лампочек на Укрпочте
Условия замены ламп накаливания
  • Принимают только рабочие лампы накаливания (с вольфрамовой спиралью). Не принимают энергосберегающие лампы, заполненные газом (LED).
  • Больше или менее 5 ламп обменять нельзя. Логика энергосбережения немного странная, потому что если вы захотите заменить 3 или 4 энергозатратных лампочки накаливания, то этого делать нельзя. То есть, продолжаем тратить электричество дальше.
  • Один человек – один обмен ламп. Второй раз приходить нельзя.

Как подать заявку в приложении "Дія"

Предзаказ в приложении гарантирует, что вы получите лампы именно того типа цоколя, который вам нужен.

Для начала зайдите в Play Store, найдите там "Дія" и нажмите на "Обновить" напротив него. Таким образом, к перечню услуг прибавится новая.

Инструкция как подать заявку на обмен лампочек в Дії
Пошаговая инструкция по подаче заявки на обмен лампочек в приложении "Дія"
  1. Авторизуйтесь в "Дії" удобным способом.
  2. Нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек".
  3. Укажите контактный номер телефона (он подтягивается автоматически), город и отделение "Укрпочты", где хотите забрать лампочки (по индексу).
  4. Следующий шаг – выбрать сколько лампочек и какого типа вы хотите убрать. Можно указывать любое количество до 5, например, 3 штуки типа Е14 и 2 штуки типа Е27, или все пять с цоколем Е27.
  5. Далее вы получаете сообщение "Спасибо, ваш запрос отправлен". Приложение отправит уведомление, когда заказ будет готов к выдаче.
  6. После подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 рабочих дней.
Как подать заявку на обмен ломочек в приложении
Инструкция по подаче заявки на обмен лампочек в приложении "Дія"

Что делать людям без смартфонов?

Если нет возможности заказать себе лампочки через "Дію", то организаторы проекта советуют посетить отделение "Укрпочты" со старыми лампочками и документами (паспорт и ИНН).

Как обменять лампы на Укрпочте
Список шагов, необходимых для замены лампочек на экономные

Если лампы будут в наличии – их сразу заменят. Однако в отделении могут быть лампы с другим цоколем, который может не подойти.

В каких городах и сколько будет продолжаться обмен?

Обменять лампы можно на "Укрпочте" поэтапно по всем регионам. Программа стартовала в конце января, первая партия лампочек будет поступать в январе-феврале 2023 года. Сейчас услуга доступна в областных центрах и таких городах как Кривой Рог, Краматорск и Покровск.

Сначала лампочки будут раздавать в областных центрах и больших городах, поскольку именно здесь электроэнергия используется больше всего. А уже в конце февраля лампочки будут в деревнях.

Цоколь, цвет света и количество

Можно выбирать между разными лампами по типу цоколя:

  • Е14 — с малым цоколем (миньоном);
  • Е27 – со стандартным цоколем.

Налицо будут самые распространенные модели. А именно: ‍

  • IDST LED 40W P45 E14 WW FR ND;
  • ATR LED 400lm A60 E27 830 FR ND 1PF/10.

Нельзя выбрать заранее лампу с теплым, холодным или нейтральным светом. Это нужно выяснять на месте в отделении и задавать вопросы.

Когда вы принесете лампы домой – не выбрасывайте упаковку. Если человек на дому обнаружит, что лампа не работает, он сможет заменить их в отделении "Укрпочты". Обмен возможен один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке производителя.

Как сообщал Телеграф, проект по обмену ламп стартовал при поддержке Европейского Союза. Еврокомиссия пообещала передать Украине 30 миллионов лампочек.

Разница между светодиодной и старой лампой состоит в том, что обычная лампа накаливания потребляет 60 Вт электричества, а современная LED-лампа всего 4 Вт.

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