Как бесплатно обменять обычные лампочки на LED. Инструкция

Рассказываем, какие типы лампочек есть и можно ли выбрать цвет света

В Украине стартовала программа обмена лампочек накаливания на энергосберегающие LED-аналоги. Программа бесплатна для украинцев и должна помочь сэкономить потребление электроэнергии до 10% в моменты пиковой нагрузки на энергосистему.

У программы есть ряд требований и условий, рассказываем, как принять участие:

Какие условия

В программе обмена могут все взрослые украинцы от 18 лет. Нужно иметь документы (паспорт и налоговый номер), желательно приложение "Дія" и пять рабочих лампочек накаливания.

Условия замены ламп накаливания

Принимают только рабочие лампы накаливания (с вольфрамовой спиралью). Не принимают энергосберегающие лампы, заполненные газом (LED).

накаливания (с вольфрамовой спиралью). Не принимают энергосберегающие лампы, заполненные газом (LED). Больше или менее 5 ламп обменять нельзя. Логика энергосбережения немного странная, потому что если вы захотите заменить 3 или 4 энергозатратных лампочки накаливания, то этого делать нельзя. То есть, продолжаем тратить электричество дальше.

Один человек – один обмен ламп. Второй раз приходить нельзя.

Как подать заявку в приложении "Дія"

Предзаказ в приложении гарантирует, что вы получите лампы именно того типа цоколя, который вам нужен.

Для начала зайдите в Play Store, найдите там "Дія" и нажмите на "Обновить" напротив него. Таким образом, к перечню услуг прибавится новая.

Пошаговая инструкция по подаче заявки на обмен лампочек в приложении "Дія"

Авторизуйтесь в "Дії" удобным способом. Нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек". Укажите контактный номер телефона (он подтягивается автоматически), город и отделение "Укрпочты", где хотите забрать лампочки (по индексу). Следующий шаг – выбрать сколько лампочек и какого типа вы хотите убрать. Можно указывать любое количество до 5, например, 3 штуки типа Е14 и 2 штуки типа Е27, или все пять с цоколем Е27. Далее вы получаете сообщение "Спасибо, ваш запрос отправлен". Приложение отправит уведомление, когда заказ будет готов к выдаче. После подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 рабочих дней.

Инструкция по подаче заявки на обмен лампочек в приложении "Дія"

Что делать людям без смартфонов?

Если нет возможности заказать себе лампочки через "Дію", то организаторы проекта советуют посетить отделение "Укрпочты" со старыми лампочками и документами (паспорт и ИНН).

Список шагов, необходимых для замены лампочек на экономные

Если лампы будут в наличии – их сразу заменят. Однако в отделении могут быть лампы с другим цоколем, который может не подойти.

В каких городах и сколько будет продолжаться обмен?

Обменять лампы можно на "Укрпочте" поэтапно по всем регионам. Программа стартовала в конце января, первая партия лампочек будет поступать в январе-феврале 2023 года. Сейчас услуга доступна в областных центрах и таких городах как Кривой Рог, Краматорск и Покровск.

Сначала лампочки будут раздавать в областных центрах и больших городах, поскольку именно здесь электроэнергия используется больше всего. А уже в конце февраля лампочки будут в деревнях.

Цоколь, цвет света и количество

Можно выбирать между разными лампами по типу цоколя:

Е14 — с малым цоколем (миньоном);

Е27 – со стандартным цоколем.

Налицо будут самые распространенные модели. А именно: ‍

IDST LED 40W P45 E14 WW FR ND;

ATR LED 400lm A60 E27 830 FR ND 1PF/10.

Нельзя выбрать заранее лампу с теплым, холодным или нейтральным светом. Это нужно выяснять на месте в отделении и задавать вопросы.

Когда вы принесете лампы домой – не выбрасывайте упаковку. Если человек на дому обнаружит, что лампа не работает, он сможет заменить их в отделении "Укрпочты". Обмен возможен один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке производителя.

Как сообщал Телеграф, проект по обмену ламп стартовал при поддержке Европейского Союза. Еврокомиссия пообещала передать Украине 30 миллионов лампочек.

Разница между светодиодной и старой лампой состоит в том, что обычная лампа накаливания потребляет 60 Вт электричества, а современная LED-лампа всего 4 Вт.