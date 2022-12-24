Где поставить телевизор и компьютер в доме, чтобы сэкономить электроэнергию

Маленькие уловки, которые помогут уменьшить расходы на 5%

Для каждой вещи в доме, конечно, должно быть свое место. И у телевизора – тоже. Более того, телевизор – это такая бытовая техника, которая требует к себе особого внимания, когда выбираешь для него место. То же самое можно сказать и о компьютере, особенно если вы часто им пользуетесь.

Как выбрать лучшее место для этой техники, да еще и при этом немного сэкономить на электричестве, рассказывает radiotrek. Есть сразу несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, устройство должно быть расположено так, чтобы человеку удобно было смотреть на экран. ПК и телевизор не следует устанавливать слишком высоко или слишком низко, а также слишком близко или далеко от дивана/кресла/кровати.

Однако комфорт – не единственный аспект, который следует учитывать при выборе места для этой техники. Надо помнить и о расходах электроэнергии, которые можно немного снизить, правильно расположив в квартире телевизор и компьютер.

Где установить устройство, чтобы сэкономить электроэнергию

Телевизор или монитор персонального компьютера нужно поставить в хорошо освещенном месте. Идеальный вариант – недалеко от окна.

Также лучше выбрать место, на которое без проблем попадает свет лампы в вечернее время. Если экран будет хорошо освещаться, можно будет уменьшить его яркость. В результате появляется прекрасная возможность для экономии: прибор будет съедать не так много электроэнергии (до 5% меньше).

Однако важно учесть и следующее: ставить телевизор и компьютер прямо напротив окна не стоит. В таком случае человек вряд ли нормально рассмотрит изображение на экране, потому что ему банально будут мешать блики.

Выбор места для установки телевизора

Важно обратить внимание и на следующие моменты:

хорошо, когда телевизор на высоте примерно 1,5 м от пола и когда его не загораживают какие-либо предметы мебели, а экран при этом – на уровне глаз;

расстояние до телевизора должно быть более 1,5 метра;

мебель в комнате, где будет телевизор, лучше размещать полукругом – тогда каждый, кто смотрит его, будет чувствовать себя комфортно;

лучше, чтобы розетка была близко от телевизора, тогда "шнурки" и удлинители не придется бросать через всю комнату (что, в свою очередь, убережет от падений по неосторожности и вас, и саму технику).

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли на ночь выключать телевизор из розетки. Многие люди слышали о такой необходимости, но не знают, стоит ли этот совет внимания.