Как сэкономить на отоплении и обогреть спальню зимой: шесть действенных способов

Не стоит засыпать в холоде, ведь есть простые лайфхаки по утеплению спальни

В холодное время года хочется, чтобы в доме было как можно теплее, но и это не стоило огромных денег. Особенно важна комфортная температура в спальне, ведь заснуть при "минусе" едва ли возможно. Если вы не хотите инвестировать в простынь с подогревом, то есть другие способы сделать эту важную комнату более теплой.

Стоит присмотреться к шести простым лайфхакам, которые одновременно помогут сэкономить на отоплении и засыпать в холодные месяцы в теплой постели. Как минимум стоит поставить кровать в правильное место в комнате, пишет издание walesonline.

Тепло одеться

Холодное тело может отвлекать от сна и вызывать проблемы с пробуждением несколько раз в течение ночи. Надевайте перед сном теплую пижаму. Один из лучших материалов для сохранения тепла — шелк, а многослойность —способ согреться и хорошо выспаться. Те, кто чувствует себя некомфортно, ложась спать ночью в "образе капусты", могут оставить более плотный комплект пижамы на прикроватной тумбочке, чтобы воспользоваться им в случае замерзания ночью.

Переставьте свою кровать

Расположение вашей кровати может влиять на то, насколько вам будет тепло ночью. Если ваша кровать стоит рядом с окном, даже если оно с двойным остеклением, холод снаружи может просочиться и повлиять на ваш сон. Подумайте о том, чтобы переместить кровать на другую сторону комнаты, чтобы ночь была более уютной.

Пейте горячее вечером

Чтобы не мерзнуть перед сном, возьмите за привычку выпивать вечером теплый напиток. Он согреет вас изнутри.

Сохраняйте тепло в спальне

Как только на улице стемнеет, закройте жалюзи и шторы, чтобы сохранить тепло, за несколько часов до сна. По возможности включайте отопление только в спальне. Убедитесь, что все двери закрыты и нет сквозняков из других частей вашего дома.

Используйте грелку

Экономьте энергию и согревайте тело в постели с помощью грелки. Положите ее в свою кровать, пока принимаете душ и готовитесь ко сну. Грелка согреет матрас и одеяло, чтобы вы могли запрыгнуть в них и отправиться спать.

Пушистые носки

Наши ноги и руки могут замерзнуть гораздо быстрее, чем другие части тела, поэтому их согревание важно для комфортного ночного сна. Термо, массивные или пушистые носки отлично сохраняют тепло и помогают хорошо выспаться в холодную погоду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно одеваться зимой, чтобы не мерзнуть.