Новый скандал накаливания: куда девают старые лампы после "шарового" обмена на Укрпочте?

Нерасторопность правительства при организации шарового обмена старых ламп накаливания на новые светодиодные получила новое продолжение. Оказалось, что об утилизации старых ламп чиновники как следует подумать тоже забыли.

Скандал с началом шаровой раздачи светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания через отделения Укрпочты стал настоящим унижением для украинских производителей и вообще нашего государства. Министерство экономики почему-то не учло наличие в Украине такого производства и подписало программу огромной по объему поставки светодиодных ламп из Франции и Германии, оформленной в качестве бесплатной помощи Европейского Союза. "Помощь" равнялась примерно двухлетнему объему потребления этих ламп на нашем рынке и создала угрозу остановки украинских предприятий этой отрасли. В частности, львовской Искры. Почему в программу замены ламп накаливания на "экономки" не привлекли отечественных производителей, ни один из чиновников объяснить так и не смог.

Впрочем, определенные надежды оставались в связи с запланированным привлечением "обиженных" украинских предприятий к утилизации ламп накаливания, собранных через Укрпочту. На эту цель правительство хочет потратить из государственного бюджета почти 100 миллионов гривен. Переработка старых ламп – хоть и не производство, но тоже неплохой заработок для компаний, имеющих на это лицензию. Но и здесь все пошло по логике какого-то колониального, а не европейского государства. Тендеры на утилизацию стартовали, но среди победителей компании, вообще не имеющие соответствующего опыта. А областные администрации прямо в тендерных условиях прописывают возможность банального вывоза ламп на мусорные полигоны. Ламповый ужас в исполнении правительства продолжается. Эстафету беспомощности Министерства экономики подхватило Миноэкологии, избравшее позицию стороннего наблюдателя за хаосом вокруг утилизации 50 миллионов лампочек.

Ламповые тендеры

Утилизацию старых лампочек правительство поручило местным госадминистрациям. Руководство регионов по-разному отнеслось к задаче. Кто-то еще не начинал работу. Так уже месяц нам не может ответить на запрос Киевская городская администрация, перебрасывая его из отдела в отдел. От киевских предпринимателей, победивших на тендерах в других областях, мы узнали, что они в ожидании, когда, наконец, конкурсы начнутся в столице и Киевской области.

Среди передовиков по скорости объявления тендеров – Запорожье. Но как это часто бывает, скорость — не всегда качество. Департамент защиты окружающей среды Запорожской областной военной администрации слишком творчески подошел к условиям тендера. Фактически подавать документы на него было невозможно компаниям, не работающим на территории области. "Место разгрузки/место временного хранения/место фактической утилизации отходов (складское помещение или производственные мощности) участника должны находиться на подконтрольной Украине территории Запорожской области", — говорится в условиях закупки. В итоге тендер разыграли две запорожские фирмы. Стартовая сумма закупки снизилась примерно на 2%.

Основной деятельностью победителя запорожского конкурса, ООО "НИИ "Укрэкопроект", является очистка грунтов и грунтовых вод в местах их загрязнения. Мы попытались узнать на предприятии, как будет производиться переработка. Однако там общаться отказались, мол, на Прозорро есть все данные. Ответственный за этот тендер чиновник областной администрации сразу после объявления его результатов уволился, а творчеством чиновников ОВА уже занимается Антимонопольный комитет.

Очередь за "слойным" обменом лампочек на Укрпочте

Борьба за 100 миллионов

Как отметил в телемарафоне руководитель Минэкологии Руслан Стрелец, на переработку 50 миллионов старых ламп, собранных через Укрпочту, государство направит почти 100 млн. грн. До конца марта продлится подача заявок на торги. По плану, в апреле будут проведены 50% тендеров.

С начала действия программы обмена ламп накаливания на LED-лампы к ней присоединились почти 2,5 млн. украинцев, которые в отделениях Укрпочты обменяли более 12 млн. ламп. В 9 областях страны уже прошли тендеры на утилизацию – в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Черниговской.

Переработка или полигон

Укрпочта сообщила "Бизнес Телеграфу" порядок утилизации старых ламп. Выяснилось, что речь идет, в том числе, об организации их вывоза на свалки с предварительной вторичной переработкой. Но можно с переработкой и не заморачиваться. "Утилизация ламп будет обеспечиваться путем вторичной переработки. Планируется заключить трехсторонний договор на вывоз ламп накаливания (местная государственная администрация + местный коммунальный подрядчик, являющийся оператором полигона + филиал Укрпочты) или двусторонний договор на вывоз бытового мусора, созданный путем перемещения в контейнер ламп накаливания, полученных от населения в рамках реализации проекта", — сообщили в Укрпочте.

Не очень понятно, для чего предусматривать вывоз старых ламп на полигон, если в Украине существуют предприятия с полным циклом переработки. Они же являются и производителями ламп, которых в феврале отстранили от участия в программе замены ламп. Именно о них говорил "Бизнес Телеграфу" Денис Кудин в свой последний перед увольнением день с поста заместителя министра экономики: "Правительство приняло решение, что утилизация лампочек должна происходить правильно, потому что это вторичное сырье. Все обладминистрации получили от Юлии Свириденко поручение о заключении договоров на утилизацию путем переработки. Государство собирает целевой налог (экологический сбор — "Бизнес Телеграф"). А перерабатывать такое вторсырье могут те, кто производит эти лампочки. Там 5 или 6 предприятий. Поэтому, насколько мне известно, областные администрации активно обращаются для того, чтобы использовать их мощности для переработки. У меня большая надежда, что эти украинские предприятия будут полностью загружены работой по переработке. Ведь мы собираемся собрать до 50 млн. лампочек".

После публикации февральского материала "Бизнес Телеграфа" по поводу старта скандального обмена лампочек на Укрпочте чиновники обещали, что во время утилизации старых ламп все будет более организовано. Но снова не сложилось.

Что происходит на самом деле

С помощью публичного модуля аналитики bi.prozorro.org "Бизнес Телеграф" проанализировал, кто выигрывает тендеры областных администраций. Предприятие с полным циклом переработки среди них пока одно – ООО "Искра-транс-логистик". В ООО "Центр управления отходами" (это еще один победитель тендеров) объяснили, что они пока учатся работать с этой темой. "Мы лампочки перерабатываем на шредере-сепараторе, где отсеиваем стекло от алюминия и металла и дальше материалы передаем на переработку. Сегодня вывозим в Кривой Рог", — объясняют на предприятии.

Во всех уже объявленных тендерах закупаются "услуги по сбору, перевозке и утилизации ламп накаливания". Переработки старых ламп ни одна ОВА пока не предусмотрела. А это значит, что если правительство не изменит своего странного подхода к этому проекту, большинство старых ламп, собранных на Укрпочте, отправятся на мусорные полигоны.

Кстати, ранее Телеграф писал о хитром трюке с лампочками, который позволяет избавиться не только от неприятного запаха, но и от пыли.