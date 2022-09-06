Как наполнить дом приятными ароматами и избавиться от пыли: хитрый трюк с лампочками (видео)

Убирая пыль с лампочек, с этим способом вы также избавитесь от неприятного запаха в доме

Во время уборки мы стараемся вытирать пыль практически с каждой техники, мебели и других поверхностей в доме. Мы не упускаем из виду люстры и абажуры, однако многие из нас совсем уж редко уделяют внимание именно лампочкам. А ведь на них так же скапливается огромное количество пыли.

Чтобы пыль больше не оседала на лампочках, но при этом еще и наполнит дом приятным ароматом, можно воспользоваться одним простым трюком с кондиционером для белья с приятным запахом, пишет cpykami.

Вынимаем лампочки из патронов, очищаем их от пыли, а затем окунаем их в кондиционер для белья. После высыхания возвращаем лампочки на прежнее место.

Суть метода заключается в том, что, во-первых, кондиционер выступает в роли антистатика и не дает пыли оседать на лампочках. Во-вторых, кондиционер станет неким ароматизатором, приятный запах которого при нагревании будет только усиливаться.

Вместо кондиционера пригодятся также различные эссенции и экстракты.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить пылесос, а заодно и освежить дом, с помощью стирального порошка.