Пока таможня закрыла глаза: почему экспорт металлолома в ЕС ежемесячно растет вдвое и как работает теневая схема

Игроки серого рынка металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины.

В Украине активно разрастается теневая схема вывоза металлолома в Европейский Союз, которую начали нарабатывать еще осенью прошлого года. В этой сделке задействованы промышленные предприятия, которые не работают, но на бумаге якобы отгружают металлолом, фирмы-экспортеры, а также работники Государственной таможенной службы, выдающей сертификаты происхождения товара на основе фиктивных данных. Серые каналы сбыта позволяют избегать уплаты экспортных пошлин на миллионы евро. При этом объемы "благодарностей", которые остаются в карманах таможенников, составляют около половины средств, сэкономленных дельцами на неуплате пошлины. Объемы теневого бизнеса ежемесячно удваиваются.

Суть теневой схемы

В Украине действует экспортная пошлина на металлолом в размере 180 евро за тонну. Она была введена в конце 2021 года для обеспечения этим стратегическим сырьем металлургических заводов страны. Ранее бесконтрольный вывоз лома за границу, преимущественно балкерами из южных портов в Турцию, приводил к остановкам меткомбинатов из-за нехватки лома.

Как известно, согласно нормам Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС, при экспорте отечественного металлолома в европейские страны пошлина составляет всего 3 евро за каждую тонну. Чтобы воспользоваться этой льготой, экспортерам металлолома нужно подтвердить украинское происхождение сырья и получить сертификат EUR.1.

Однако заготовка металлолома в Украине — преимущественно нелегальный бизнес, поэтому законно получить эти сертификаты фирмам-экспортерам сложно. Следовательно, основным направлением вывоза лома из Украины в последние годы была Турция и российский анклав Приднестровья. Однако все изменило широкомасштабное вторжение россиян год назад.

Из-за войны порты Большой Одессы были заблокированы. В связи с этим исчезли и отлаженные контрабандные маршруты доставки металлолома в турецкие порты судами под флагами Мальты и Камбоджи. Усилился и таможенный контроль на границе с Приднестровьем из-за размещенной там российской военной базы. Фирмам-экспортерам пришлось искать обходные пути на турецкий рынок через Евросоюз. Это и послужило толчком для возникновения схемы масштабных злоупотреблений с сертификатами EUR.1.

Непрозрачная выдача сертификата EUR.1 стала основой теневой схемы экспорта металлолома из Украины в ЕС.

Как это работает?

Из источников в Таможенной службе "Бизнес Телеграф" получил данные о конкретных соглашениях с ломом, на счет законности которых даже при беглом изучении возникают вопросы. Например, ООО "Тин Импекс" экспортирует в Европейский Союз металлолом, который, согласно сертификату EUR.1, получает практически с линии фронта — из Дружковки Донецкой области. Если точнее, отправляет лом дружковская фирма "Комплект Торг". Она сейчас не отчитывается налоговым органам, а в реестре налоговых накладных вообще отсутствуют данные о поставке лома от нее в "Тим Импекс".

Эта же фирма, как свидетельствуют документы, для экспорта в ЕС закупает металлолом… в оккупированном Крыму. Во всяком случае, поставщиком значится ООО "Евро Мет", зарегистрированное в городе Красноперекопске. Его деятельность как юридического лица официально прекращена.

Другой крупный экспортер, ООО "УкрМет Экспорт" при вывозе легированного лома вообще не указывает в таможенной декларации производителя лома. В реестре налоговых накладных также отсутствуют данные о поставках металлолома в адрес этой фирмы.

Впрочем, во всех этих случаях таможенники "закрывали глаза" на сомнительность или отсутствие подтверждающих документов, и выдавали сертификат EUR.1 для дальнейшего экспорта лома в Польшу или Румынию. По информации "Бизнес Телеграфа", неофициальные расценки за такое дружеское отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны. И уже есть случаи, когда эта плата достигла $100. Можно не сомневаться, что теневая такса будет постоянно расти.

Мы обратились в Государственную таможенную службу с официальным запросом о процедуре проверки грузов с ломом, который имеет явно сомнительное происхождение. В установленные законом сроки ответа не последовало — похоже, таможенники решили просто отмолчаться.

Государственная таможенная служба пока не смогла объяснить, на каком основании выдаются сертификаты EUR.1 для экспорта лома явно сомнительного происхождения

"Неужели таможенный инспектор по левым документам что-нибудь отгрузит?"

Крупнейшими экспортерами металлолома за последний год были ООО "Миртен" (входит в "КВВ групп"), ПАО "Керамет" и ООО "Альянсметпром" (входит в группу "Евро Финанс Лтд". Президент Украинской ассоциации вторичных металлов Владимир Бублей в комментарии "Бизнес Телеграфу" вполне предсказуемо отрицает существование теневой схемы вывоза лома в Евросоюз. Хотя и отметил, что при пересечении грузов через границу возникают "компромиссные варианты": "В Украине сложилась очень странная ситуация. При экспорте металлолома в страны ЕС применяется пошлина в размере 3 евро/ т, а при экспорте в другие страны — 180 евро/т. Для экспорта с пошлиной в размере, определенном положениями Ассоциации Украины и ЕС, необходимо получать сертификат EUR.1, который также предоставляется таможенными подразделениями. Возникает коллизия, когда украинские таможенники, которые должны защищать интересы государства, фактически запрещают экспорт, препятствуя европейскому вектору развития Украины. При этом возможны "компромиссные" варианты, которые также далеки от европейских ценностей".

Кроме отраслевой ассоциации, Владимир Бублей возглавляет компанию "Керамет", активно экспортирующую металлолом в ЕС. Среди производителей металлолома, с которыми сотрудничает "Керамет" — Краматорский феррославный завод. Он находится на линии фронта под постоянными обстрелами, и по данным "Бизнес Телеграфа", давно не работает. Эту информацию нам подтвердил и исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев: "Краматорский ферросплавный завод уже два года как не работает и не производит продукцию. У предприятия есть российский владелец (российский гражданин Евгений Иванов — "БТ"), поэтому мы выводим его из состава нашей ассоциации. Нам не известно, демонтирует ли владелец оборудования на предприятии – связь с руководством завода потеряна."

Возможно, владелец-россиянин решил распилить ферросплавный завод в Краматорске на металлолом. "Информация об обвинениях компании "Керамет" в подаче недостоверных данных на закупку лома у Краматорского ФЗ для дальнейшего экспорта не соответствует действительности" — ответил Владимир Бублей.

Странно, но президент другого отраслевого объединения, Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов Андрей Андрейчиков, также отказался признать даже сам факт существования теневой схемы вывоза лома из Украины. "Разговоры о существовании нарушений при экспорте металлолома в страны ЕС – это вымышленные истории, задача которых оказывать давление на таможенников и помешать экспорту металлолома в страны ЕС. Неужели кто-то считает, что таможенный инспектор по "левым" документам что-то отгрузит?"

Угроза дефицита

Между тем, экспорт металлолома в Украине растет в геометрической прогрессии. Если в 4 квартале 2022 года из страны вывезли суммарно около 20 тыс. тонн лома (октябрь – 2,5 тыс. т, ноябрь – 5,7 тыс. т, декабрь – 11,6 тыс. т), то только в феврале 2023 года в ЕС уже вывезено около 15 тыс. тонн – это абсолютный рекорд. По сравнению с январем объемы выросли вдвое. То есть за эти экспортные объемы государство не получило в бюджет экспортную пошлину на общую сумму примерно 350 млн. грн. Оформляются эти потоки преимущественно через таможни в Ровно, Львове и Луцке.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков прогнозирует, что металлургическим заводам снова будет грозить остановка из-за нехватки сырья. "Ситуация с обеспечением ломом металлургической отрасли близка к катастрофической. Сбор сейчас на минимуме в связи с войной, потому что больше лома заготавливалось в восточных промышленно развитых регионах. Сейчас уже существует опасение, что во втором квартале этого года мы столкнемся с дефицитом лома даже при условии нулевого экспорта.Заготовительный бизнес в Украине более чем наполовину теневой, лом скупают по "липовым" договорам, а вывозят из Украины часто по сертификатам, которые предоставляются на основании недостоверных документов".

"Бизнес Телеграф" все еще ждет официальных объяснений Государственной таможенной службы как по конкретным фактам сомнительной выдачи сертификатов происхождения металлолома, так и в целом по процедуре проверки достоверности данных, на основании которых эти сертификаты выдаются. Кадровые перестановки в руководстве Таможни, в том числе и резонансная отставка лиц, прикрывавших серые схемы, очевидно объясняет то, что ответа до сих пор нет. Как раз идет ревизия.