Новий скандал розжарювання: куди дівають старі лампи після "шарового" обміну на Укрпошті?

Незграбність уряду при організації шарового обміну старих ламп розжарювання на нові світлодіодні отримала нове продовження. Виявилось, що про утилізацію старих ламп урядовці як слід подумати теж забули.

Скандал з початком шарової роздачі світлодіодних ламп в обмін на старі лампи розжарювання через відділення Укрпошти став справжнім приниженням для українських виробників і взагалі нашої держави. Міністерство економіки чомусь не врахувало наявність в Україні такого виробництва і підписало програму величезної за обсягом поставки світлодіодних ламп з Франції та Німеччини, оформленої як безкоштовна допомога Європейського Союзу. "Допомога" дорівнювала приблизно дворічному обсягу споживання цих ламп на нашому ринку, і створила загрозу зупинки українських підприємств цієї галузі. Зокрема, львівської Іскри. Чому до програми заміни ламп розжарювання на "економки" не залучили вітчизняних виробників, жоден з чиновників пояснити так і не зміг.

Втім, певні сподівання залишались щодо залучення "ображених" українських підприємств до утилізації ламп розжарювання, зібраних через Укрпошту. На цю мету Уряд запланував витратити з державного бюджету майже 100 мільйонів гривень. Переробка старих ламп — хоч і не виробництво, але теж непоганий заробіток для компаній, які цим займаються. Але й тут все пішло за логікою якоїсь колоніальної, а не європейської держави. Тендери на утилізацію стартували, але серед переможців компанії, які взагалі не мають відповідного досвіду. А обласні адміністрації прямо в тендерних умовах прописують можливість банального вивезення ламп на сміттєві полігони. Ламповий жах у виконанні Уряду продовжується. Естафету безпорадності Міністерства економіки підхопило Міндовкілля, яке обрало позицію стороннього спостерігача за безладом навколо утилізації 50 мільйонів лампочок.

Лампові тендери

Утилізацію старих лампочок Уряд доручив місцевим держадміністраціям. Керівництво регіонів по-різному поставилося до завдання. Хтось ще й не починав роботу. Так уже місяць нам не може дати відповідь на запит Київська міська адміністрація, перекидаючи його з відділу на відділ. Від київських підприємців, які перемогли на тендерах в інших областях, ми дізналися, що вони в очікуванні, коли ж нарешті конкурси почнуться у столиці та Київській області.

Серед передовиків за швидкістю оголошення тендерів — Запоріжжя. Як це нерідко буває, швидкість — не завжди якість. Департамент захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації аж занадто творчо підійшов до умов тендеру. Фактично подавати документи на нього було заборонено компаніям, що не працюють на території області. "Місце розвантаження/місце тимчасового зберігання/місце фактичної утилізації відходів (складське приміщення або виробничі потужності) учасника мають знаходитись на підконтрольній Україні території Запорізької області", — йдеться в умовах закупівлі. У підсумку тендер розігради дві запорізьких фірми. У результати торгів стартова сума закупівлі знизилась приблизно на 2%.

Основною діяльністю переможця запорізького конкурсу, ТОВ "НДІ "Укрекопроект", є очищення ґрунтів і ґрунтових вод у місцях їх забруднення. Ми спробували дізнатися на підприємстві, як буде відбуватися переробка. Однак, там спілкуватися відмовилися, мовляв, на Проззоро є усі дані, там усе розписано. Відповідальний за цей тендер чиновник обласної адміністрації зразу після оголошення його результатів звільнився. А творчістю чиновників ОВА вже займається Антимонопольний комітет.

Черга за "шаровим" обміном лампочок на Укрпошті

Боротьба за 100 мільйрнів

Як відзначив у телемарафоні керівник Міндовкілля Руслан Стрілець, на переробку 50 мільйонів старих ламп, зібраних через Укрпошту, держава спрямує майже 100 млн грн. До кінця березня ще триватиме подача заявок на торги. За планом, у квітні будуть проведені 50% тендерів.

З початку дії програми обміну ламп розжарювання на LED-лампи до неї приєднались майже 2,5 млн українців, які у відділеннях Укрпошти обміняли вже більш як 12 млн ламп. Наразі вже в 9 областях країни пройшли тендери на утилізацію – у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській та Чернігівській.

Переробка чи полігон

Укрпошта повідомила "Бізнес Телеграфу" порядок утилізації старих ламп. З’ясувалося, що йдеться про організацію їх вивезення на сміттєві звалища з попередньою вторинною переробкою. Але можна з переробкою і не заморочуватись. "Утилізація ламп буде забезпечуватися шляхом вторинної переробки. Планується укласти тристоронній договір на вивіз ламп розжарювання (місцева державна адміністрація + місцевий комунальний підрядник який є оператором полігону + філія Укрпошти) або двосторонній договір на вивезення побутового сміття, що утворене шляхом переміщення в контейнер для будівельного сміття ламп розжарювання, що були отримані від населення в рамках реалізації проекту", — повідомили в Укрпошті.

Не дуже зрозуміло, для чого передбачати вивезення старих ламп на "полігон", якщо в Україні існують підприємства з повним циклом переробки. Вони ж є і виробниками ламп, яких у лютому усунули від участі у програмі заміни ламп. Саме про них говорив "Бізнес Телеграфу" Денис Кудін у свій останній перед звільненням день роботи заступником міністра економіки: "Уряд прийняв рішення, що утилізація лампочок має відбуватися правильно, бо це вторинна сировина. Усі обладміністрації отримали від Юлії Свириденко доручення про укладення договорів на утилізацію шляхом переробки. Для цього є законний інструмент. Держава збирає цільовий податок (екологічний збір — "Бізнес Телеграф"). А переробляти таку вторсировину можуть ті, хто виробляє ці лампочки. Там 5 чи 6 підприємств. Тому, наскільки мені відомо, обласні адміністрації активно звертаються для того, щоб використати їхні потужності для переробки. Я маю велику надію, що ці українські підприємства будуть повністю завантажені роботою по переробці. Адже ми збираємося зібрати до 50 млн лампочок".

Після публікації лютневого матеріалу "Бізнес Телеграфу" щодо старту скандального обміну лампочок на Укрпошті урядовці обіцяли, що під час утилізації старих ламп все буде більш організовано. Але знову не склалося.

Що відбувається насправді

За допомогою публічного модуля аналітики bi.prozorro.org "Бізнес Телеграф" проаналізував, хто ж виграє тендери обласних адміністрацій. Підприємство з повним циклом переробки серед них поки що одне – ТОВ "Іскра-транс-логістик". У ТОВ "Центр управління відходами" (це ще один переможець тендерів) нам пояснили, що вони вчаться працювати з цією темою. "Ми лампочки переробляємо на шредері-сепараторі, де відсіюємо скло від алюмінію та металу і далі матеріали передаємо на переробку. Сьогодні вивозимо у Кривий Ріг", — пояснюють на підприємстві.

У всіх назвах тендерів є тільки "послуги по здійсненню збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання". Переробки старих ламп жодна ОВА поки що не передбачила. А це значить, що якщо Уряд не змінить свого дивного підходу до цього проєкту, більшість старих ламп, зібраних на Укрпошті, відправляться на сміттєві полігони.

До речі, раніше Телеграф писав про хитрий трюк із лампочками, який дозволяє позбутися не тільки неприємного запаху, але й пилу.