Як наповнити оселю приємними ароматами і позбутися пилу: хитрий трюк з лампочками (відео)

Прибираючи пил з лампочок, з цим способом ви також позбавитеся неприємного запаху в будинку

Під час прибирання ми намагаємося витирати пил практично з кожної техніки, меблів та інших поверхонь у будинку. Ми не забуваємо про люстри та абажури, проте багато хто з нас зовсім рідко приділяє увагу саме лампочкам. Але ж на них також накопичується величезна кількість пилу.

Щоб пил більше не осідав на лампочках, але при цьому ще й наповнить будинок приємним ароматом, можна скористатися одним простим трюком з кондиціонером для білизни з приємним запахом, пише cpykami.

Виймаємо лампочки з патронів, очищаємо їх від пилу, а потім занурюємо в кондиціонер для білизни. Після висихання повертаємо лампочки на колишнє місце.

Суть методу полягає у тому, що, по-перше, кондиціонер виступає у ролі антистатика і не дає пилу осідати на лампочках. По-друге, кондиціонер стане певним ароматизатором, приємний запах якого при нагріванні тільки посилюватиметься.

Замість кондиціонера стануть у нагоді також різні есенції та екстракти.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити пилосос, а заразом і освіжити будинок за допомогою прального порошку.