Правила змінюються: Укрпошта скорочує кількість відділень, де можна отримати LED-лампочки

З початку старту програми майже 3 млн жителів нашої країни обміняли у відділеннях Укрпошти близько 14 млн ламп

В Україні продовжує діяти програма обміну старих ламп розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи. Проте з 22 березня Укрпошта скорочує відділення, в яких українці можуть зробити обмін.

Таке рішення було прийнято у зв’язку зі скороченням попиту населення на обмін лампочок у деяких відділеннях. Тому вони повернуться у звичайний формат роботи та продовжать надавати громадянам лише поштові та фінансові послуги. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Водночас центральні відділення та ті, де обмін лампочок проходить активніше, продовжуватимуть роботу в колишньому режимі. Українців, котрі ще не скористалися обміном, закликають зробити це. Станом на 22 березня в усіх населених пунктах є ще близько 11 млн лампочок.

"Високі темпи обміну ламп, які були на початку реалізації програми, зараз потроху прогнозовано скорочуються", — сказала міністр економік Юлія Свириденко.

У Міністерстві наголосили, що на Київщині зі старту програми обмінялися вже майже 2 млн штук, на Дніпропетровщині кількість обмінних ламп становить 1,4 млн, на Львівщині було обміняно 1,1 млн, на Харківщині — 860 тисяч, на Одещині — 810 тисяч, у Вінницькій – 730 тисяч та Черкаській області – 510 тисяч.

Де можна буде обміняти лампи

Здійснити обмін старих ламп розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи можна буде у 23 відділеннях у містах-мільйонниках та обласних центрах країни.

Водночас у Міністерстві додали, що у найвіддаленіших селах, які нещодавно приєдналися до проекту, обмін триватиме до кінця квітня.

Громадянам, які бажають зробити попереднє замовлення ламп, необхідно перевірити їх на наявність у відділеннях Укрпошти у переліку доступних відділень у додатку "Дія".

Для обміну необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразка з будь-яким цоколем на таку кількість LED-ламп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні спалахнув скандал навколо обміну ламп розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи. Зокрема йдеться про питання утилізації старих ламп.