Дочка міністра часів Януковича та підозрювана у розкраданнях: кого призначили до Наглядової ради "Укрпошти"

Серед членів наглядової ради половина призначенців причетні до тих чи інших скандалів, аж до розкрадання 54 млн грн

"Укрпошта" отримала новий склад наглядової ради — до списку з 7 осіб увійшли громадяни України, Киргизстану, Польщі та Великобританії. Усі вони перемогли під час проходження незалежних конкурсів.

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів України, додаючи, що нова команда має посилити роботу підприємства.

З-поміж іноземців до наглядової ради потрапили Рінат Абдрасилов, Якуб Карновскі, Гері Джон Керолл. З українців до наглядової ради потрапили Олена Малінська, Ігор Мітюков, а також два представники держави — Наталія Бернацька та Крістіна Прасолова.

Принаймні половина складу майбутньої Наглядової ради викликає питання, адже вони мало відомі завдяки своїм професійним якостям, а більше за спорідненими.

Наприклад, представник держави в Наглядовій раді Крістіна Прасолова припадає на доньку міністра економіки за Віктора Януковича — Ігоря Прасолова. Розпочавши роботу у ПАТ "Національний депозитарій України" у віці 22 років, вона лише за 2 роки змогла стати першим заступником його голови. Щоправда, відтоді особливих заслуг на ґрунті керівництва компаніями вона не отримала, хоч і встигла побувати в кріслі заступника міністра економіки (була звільнена у 2021-му році).

Ще більше питань спричиняє потрапляння до наглядової ради колишньої заммністра юстиції України Наталії Бернацької. Ще 2020-го року її підозрювали в розкраданні 54 млн грн бюджетних коштів, але відпустили під заставу значно меншу суму — 7 млн грн. У лютому 2022 року суд залишив запобіжний захід без зміни.

Спроба ж у червні 2021 року призначити Олену Малинську членом правління "Ощадбанку" завершилася скандалом. Прес-службі НБУ навіть довелося виправдовуватись — у Центробанку заявили про тиск на них через це призначення. Справа в тому, що до цього Малинська очолювала банк "Кредит-Дніпро", який ледь не оголошений НБУ банкрутом через невиконання вимог регулятивного капіталу.

Тепер же всі троє одіозних членів наглядової ради "Укрпошти" не лише впливатимуть на роботу великого підприємства, а й отримуватимуть із бюджету заробітну плату. І хоч її розмір не озвучується, 2021 року він становив понад 165 тисяч щомісяця.