По примеру Лавры: власти Киева приняли решение о российском посольстве

Решение поддержали 73 депутата Киевского горсовета

Киевский городской совет в четверг, 20 апреля, рассторг договор аренды земли с посольством россии в украинской столице. Имущество бывшего дипучреждения хотят вернуть в собственность государства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Посольство страны-агрессора прекратило свою работу в Украине в прошлом году накануне войны.

"За" такое решение проголосовали 73 депутата. Напомним, что посольство россии расположено в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора – россии. А также обратилась в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", — написал глава столицы.

Как сказано в проекте решения, который опубликован на сайте Киевского горсовета, данное решение продиктовано полномасштабным вторжением россии в Украину и рассторжением дипломатических отношений с агрессором. Об этом в день начала войны, 24 февраля 2022 года, заявили в МИД Украины.

В пояснительной записке сказано, что расторжение договора аренды позволит территориальному обществу Киева "искоренить случаи предоставления льготных условий в вопросах земельных отношений институциям российской федерации и будет способствовать рациональному использованию земли в столице".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с УПЦ МП расторгли договор аренды на храмы Киево-Печерской лавры. Священников обязали выселиться до конца марта, но без скандалов не обошлось. После того, как пророссийские священники начали выносить из Лавры иконы и другие вещи, все имущество Национального заповедника признали собственностью государства.