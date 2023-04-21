Україну відвідував двійник путіна, і не один: екс-розвідник озвучив цілу серію їхніх ляпів

На те, що до Херсонської та Луганської області приїжджав двійник путіна, вказують кілька моментів.

У мережі продовжують обговорювати візит російського президента володимира путіна на окуповані території. Однак така поведінка не властива російському диктатору, який зазвичай приймає всіх за величезним столом у Кремлі.

Колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько в інтерв’ю програмі "В гостях у Гордона" заявив, що на фронт приїжджали двійники російського президента. За його словами, на це вказує кілька очевидних та неочевидних речей.

Так, екс-співробітник зовнішньої радянської розвідки розповів, що двійників було двоє — один їздив до Херсонської області, а другий до Луганської. На відео помітно відрізняється хода "путіна". Також на те, що російський президент був несправжнім, вказує і мінімальна наявність охорони.

"Такий мінімум охорони, який там (у поїзді на окупованій території — Ред.) був, я ще жодного разу не бачив біля путіна", — зазначив Зеленько.

Ще одна ознака того, що президента підмінили — перебування владимира путіна у зоні дії ДРГ. На те місце, куди приїжджав путін, ракети не долетіли б, але диверсантів там багато.

"І якби там насправді був путін, то 5-6 українських ДРГ були б точно активовані. І навіть за хорошої контррозвідки росіян, шанси 50 на 50. Я б ніколи в житті, перебуваючи в свиті путіна, не дозволив би йому здійснити цю поїздку", — додав Олександр Зеленько.

Відрізнити двійника від справжнього путіна люди, які з ним зустрічалися, не могли, оскільки бачили його вперше. Крім того, на відеоролику його візиту є кілька явних ляпів.

Перший: путін вилазить з вертольота, який не літав, тому що його лопаті зупинено. Таке відбувається після 15-20 хвилин повної зупинки двигуна.

"Тобто вертоліт поставили, привезли артиста, масовку. Усіх розставили, все зняли, всі роз’їхалися і гелікоптер прибрали", — зазначив Зеленько.

Путін виходить з вертольота

Другий: поїздка путіна в машинах. На кадрах видно, що машини стоять, і ніхто на них нікуди не під’їжджав. Тому точно це були двійники, заявив колишній розвідник.

Олександр Зеленько додав, що володимир путін намагається повторювати за Володимиром Зеленським. Але це нічого хорошого не приведе.

"Той, хто починає повторювати за противником, завжди програє. путін зараз намагається повторювати дії Зеленського — примітивно і безглуздо", — підсумував колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР.

путін виходить із кортежу

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олексій Данилов також спростував візит путіна до України. Він нагадав, що для зустрічі з російським диктатором необхідно провести на карантині щонайменше тиждень, а в Херсонській та Луганській областях він спокійнісінько спілкувався з незнайомими людьми і вітався з ними за руки.