Вашого путіна і тут, і там показують: "бункерний" візитом на Херсонщину показав дива телепортації

путін демонструє "чудеса" переміщень

У новій нібито поїздці володимира путіна на окуповані території України знаходять дедалі більше нестиковок. На додаток до того, що диктатор сам міг проговоритись про дати візиту, в мережі помітили практично "чудеса" його переміщень. Адже згідно з розповідями кремля, його господар лише за одну добу нібито провів зустрічі у трьох різних регіонах двох країн.

Так, за заявами кремля 17 квітня путін відвідував окуповані частини Херсонської та Луганської областей України. При цьому напередодні пресслужба президента росії повідомляла, що того ж таки 17 квітня диктатор зустрічався зі своїм міністром оборони сергієм шойгу в москві. Виходить, що за одну добу, за версією Кремля, путін побував одразу в кількох регіонах, віддалених один від одного на сотні кілометрів.

Нагадаємо, що під час своєї нібито поїздки на Херсонщину путін подарував своїм бойовикам ікону. А під час її вручення сказав "Зараз буде Великдень" або " Великдень у нас ". Слова путіна справді було складно розібрати на опублікованому відео, однак і та й та фраза каже, що про візит 17 квітня не може бути мови, оскільки Великдень відзначалося 16 квітня. За слова путіна довелося навіть виправдовуватися його прессекретарю дмитру пєскову, який також, в черговий раз заявив, що поїздка президента росії все-таки проходила 17 квітня.

"Це було вчора. Дійсно президент коли ікону дарував, він сказав, що Великдень у нас, але справа в тому, що Великдень у нас триває 40 днів. І зараз тим більше Великодній тиждень. Тому це просто помилково вхопилися за цю фразу і відразу і почали робити гіпотези того чого не було. Ця поїздка відбулася вчора", - наголошує пєсков

Крім цього з повідомлень російських пропагандистів, які посилаються на того ж пєскова, випливає, що 17 квітня відбулася і поїздка путіна до так званої "ЛНР".

Також 17 квітня, за інформацією того ж агентства ТАСС, путін зустрівся з шойгу. Повідомлення про це з’явилося о 10 ранку на сайті президента росії. У повідомленні вказувалося місце зустрічі – Кремль.

На відео поїздки путіна окупованими територіями України кілька разів видно годинники. Під час поїздки до Генічеська в кадр потрапив годинник президента рф. На них близько двох годин. З урахуванням інших кадрів, йдеться о 14:00.

При відвідуванні Луганщини на стіні можна розглянути настінний годинник зі стрілками. І хоча точний час за ними не вдається встановити, але положення стрілок вказує приблизно на 7:30. З урахуванням інших кадрів цього відео йдеться про ранковий час. Захід сонця в Луганську на початку цього тижня був близько 19:15, а на інших кадрах сонце високо над горизонтом.

Таким чином, якщо вся оприлюднена Кремлем інформація достовірна, то путіну 17 квітня довелося зустріти ранок на Луганщині, потім злітати до москви на зустріч із шойгу, а до 14-ї години повернутися на південь України та побувати в Генічеську ( місцезнаходження путіна було встановлено по кадрах з опублікованих відео та заяв кремля ).

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці бурхливо відреагували на візит путіна на Херсонщину.