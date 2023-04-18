путін відвідав Херсонщину? Стало відомо, в якому місті міг побувати диктатор (відео)

путін начебто прилетів на гелікоптері

Російський диктатор володимир путін міг відвідати окуповану Херсонщину та Луганщину. Про його візит повідомляють кремлівські журналісти. Метою візиту було начебто заслухати доповіді російських військових.

На відео, якими супроводжували інформацію окупаційні журналісти, видно, що гелікоптер, яким привезли путіна, якби летів над узбережжям, схожим на Азовське море. Також у відео видно стелу з назвою міста "Генічеськ", повз яку проїжджає автомобіль. Зазначимо, що це нарізка кадрів — одночасно путіна та опорних точок на місцевості не видно.

За словами пропагандистів, путін відвідав штаб угрупування "Дніпро" військ рф на Херсонському напрямку. Генічеськ може бути містом, де він знаходиться, адже після втечі з Херсону ворог зробив з нього тимчасове місце розташування відомств та структур адміністрації окупантів.

Стела з відео перефарбована у кольори російського прапора

Генічеськ на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін вважає допомогу Бога необхідною для російських військових — він привіз їм у подарунок ікону. До цього президент росії начебто вже відвідував окуповані території — вважається, що він побував у Маріуполі.