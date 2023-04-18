Більше привезти було нічого? путін начебто зробив загарбникам в Україні "особливий подарунок"

Жодних візуальних підтверджень перебування російського президента на фронті в Україні немає

Російський диктатор володимир путін начебто міг побувати із візитом на окупованих територіях Херсонської області. В кремлі стверджують, що під час наради в одному із військових штабів він навіть передав окупантам "особливий подарунок". Ні, не нову форму чи зброю, які, мабуть, були б їм більше в нагоді, а копію особливої ікони, яка нібито колись належала одному із провідних представників російської імперії.

Про це повідомив представник кремлівського пулу дмитро смірнов у своєму Telegram-каналі "Пул №3". Він зазначив, що подібний презент був пов'язаний із Великоднем, без привітань до якого путін не міг залишити російську армію.

"Вона [ікона] належала одному із найбільш успішних міністрів оборони російської імперії", — цитують диктатор російські медіа.

Варто додати, що прокремлівські журналісти переконують: путін побував у штабі угрупування війська "Дніпро", який базується на херсонському напрямку. Також він начебто встиг відвідати окуповану Луганську область, де бойовики уже звітують про "перший візит путіна до "ЛНР".

Підкреслимо, що жодних візуальних підтверджень — фото чи відео — про перебування путіна на території України немає. Не виключено, що подібні дані, як і більшість поїздок шойгу, можуть бути відзняті спеціально для інформвкидів деінде.

Єдиний знімок, на якому видно певну ікону (але немає путіна), опублікував український активіст Сергій Стерненко. Знімок взятий із одного із пропагандистських пабліків.

Варто додати, що посеред березня путін відвідав розбомблений Маріуполь. У місті навіть знайшлися зрадники, які щиро дякували політику за "шматочок раю". Декого із цих осіб вдалося швидко упізнати.