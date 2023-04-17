Аудіозапис був зроблений перед нагородженням пасічника у кремлі

Ватажка бойовиків так званої "ЛНР" перед його нагородженням у кремлі також саджали на карантин. У телефонній розмові він розповів, як відбуваються ці вже відомі безпрецедентні заходи захисту кремлівського диктатора.

Аудіозапис розмови отримали у розпорядження журналісти "Радіо Свобода".

Повідомляється, що запис було отримано ними від джерел в українських спецслужбах. Журналісти верифікували її за допомогою західної експертизи, звернувшись до Національного центру медіаекспертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері.

Так, у розмові зі своїм помічником Олександром Сорокою ватажок "ЛНР" леонід пасічник розповів, як проходили його будні на карантині перед зустріччю з володимиром путіним.

"Значить, 20-го маю зустріч. До 19-го я безвилазно сиджу в кімнаті. Мене тут зачинили. Двокімнатний номер. Сиджу, бл*дь, вже другий день, вже всі боки болять, дупа болить, вже забодався лежати. Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна. Жратву приносять в номер. Загалом сиджу тут безвилазно до 19-го включно. 20-го зустріч, нагородження", – розповів Пасічник.

Ця розмова відбулася у грудні 2022 року. Саме тоді путін роздавав нагороди колаборантам у кремлі та одну з них і отримав Пасічник.

В аудіозаписі також йдеться про конфлікт усередині угруповання "ЛНР" та про те, що Пасічник не контролює керівника так званого міністерства внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ дізналися, в яких умовах живе оточення путіна. Усі, хто контактує з диктатором, змушені складати десятки аналізів і навіть проходити суворий двотижневий карантин перед зустріччю з ним.