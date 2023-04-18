В кремлі заявили, що путін знову відвідав окупантів на фронті в Україні: де цього разу

путін в Україну приїхав начебто для заслуховування доповідей про ситуацію на фронті

Російський диктатор володимир путін міг відвідати Україну — побувати на окупованій території півдня. За свідченнями його посіпак це вже другий візит голови країни-агресора ближче до лінії фронту. Попередньо, він приїздив до напівзруйнованого Маріуполя.

Про візит путіна повідомив кремлівський журналіст дмитро смірнов. Він заявив, що путін відвідав штаб угрупування "Дніпро" військ окупантів на Херсонському напрямку. Фото та відео підтвердження надано не було.

смірнов зазначив, що диктатор заслухав доповіді командуючого ПДВ михайла теплинського, командувача угрупування "Дніпро" олега макаревича та інших. Під час зустрічі путін мав вислухати доклади про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках та думки Теплинського з приводу ситуації. Командувач російських ПДВ за дорученням голови росГенштабу та міністра оборони рф знаходився біля лінії фронту на півдні. Також путін подарував російським військовим ікону.

Після візиту на Херсонщину, путін начебто поїхав на Луганщину. Також заслухав доповіді військових. зазначається, що на окуповану Луганщину диктатор завітав вперше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путіна на одному з останніх фото помітили із великим шрамом на шиї. Про своє спілкування з диктатором останнім часом згадав і колишній президент США Дональд Трамп. Він зробив дивну заяву про путіна та Україну.