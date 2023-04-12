"путин любит Украину": Трамп сделал странное заявление о беседах с президентом рф

Экспрезидент США поделился воспоминаниями о разговорах с российским коллегой

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что видел в словах российского лидера владимира путина любовь к Украине. Он отметил, что во время общения с путиным тот считал нашу страну частью россии и говорил о ней с чувствами.

Об этом Трамп рассказал в эфире Fox News. Отметим, Трамп вспоминает, что они часто говорили об Украине. Во время разговоров с путиным во время его президентства якобы экс-глава США заявлял ему, что Украина не будет частью россии, пока он президент. Также Трамп сказал, что закрыл трубопровод "Северный поток", но при этом у него были хорошие отношения с путиным.

Что касается "Северного потока", то Трамп заявил, что россия не виновата во взрывах на газопроводах. В то же время на вопрос, кто это сделал, сказал, что не хочет доставлять неприятности своей стране. Напомним, Трамп заявлял, что некоторые территории Украины можно было бы отдать россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трампу предъявлены обвинения по сразу 34 пунктам. В своей речи он отверг обвинения, но не обошлось и без упоминания об Украине.