"путін любить Україну": Трамп зробив дивну заяву про розмови з президентом рф

Експрезидент США поділився спогадами про розмови з російським колегою

Колишній американський президент Дональд Трамп заявив, що бачив в словах російського лідера володимира путіна любов до України. Він зазначив, що під час спілкування з путіним той вважав Україну частиною росії і казав про неї з почуттями.

Про це Трамп розповів в ефірі Fox News. Зазначимо, Трамп згадує, що вони часто говорили про Україну. Під час розмов з путіним за часів його президентства начебто ексочільник США заявляв йому, що Україна не буде частину росії, поки він президент. Також Трамп сказав, що закрив трубопровід "Північний потік", але при цьому в нього були гарні стосунки з путіним.

Щодо "Північного потоку", то Трамп заявив, що росія не винна у вибухах на газопроводах. Водночас на запитання, хто це зробив, сказав, що не хоче задавати неприємностей своїй країні. Нагадаємо, Трамп заявляв, що деякі території України можна було б віддати росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трампу висунули звинувачення за одразу 34 пунктами. У своїй промові він відкинув звинувачення, але не обійшлося і без згадки про Україну.