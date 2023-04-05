Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа"

Експрезиденту США Дональду Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами, включаючи підробку документів та витрачання грошей з виборчого фонду не за призначенням. Що є кримінальними вчинками.

При всьому цьому Трамп явно не втратив бажання знову потрапити до Білого дому в процесі листопадових виборів 2024 року. Тим більше, що, згідно із законодавством, поки що й не втратив шансів на це. Він може балотуватися. І тут навіть не так питання в тому, як довго триватиме і чим закінчиться процес над Трампом, як – чим завершиться праймеріз у Республіканській партії. На кого вирішувати зробити ставку і її найсильніші гравці та грошові гаманці.

Показово, що кілька місяців тому колишній віце-президент Майк Пенс, який обіймав цю посаду під час президентства Трампа, заявив, що Республіканська партія матиме гідного кандидата. При цьому наголосив, що Трампа таким гідним не вважає. І наголошував на важливості підтримки України та покарання путінського режиму за агресію. Тоді як Трамп висловлюється більше по проросійському, ніж проукраїнському.

Думаю, головні спонсори республіканців зараз серйозно розмірковують над тим, чи варто вкладатися в Трампа, який обріс скандалами. Чи не краще той самий Рон Десантіс (губернатор Флориди) чи ще хтось. І доки ситуація з праймеріз у Республіканській партії не проясниться, говорити про шанси кандидата звідти не доводиться. Тим більше, навіть якщо Трампу винесуть якийсь вирок, навряд чи той буде пов’язаний із тюремним ув’язненням.

Головна проблема Трампа в тому, що він зараз втрачає підтримку навіть серед того прошарку населення (середній і нижчий за середній клас), який вважався його традиційними прихильниками. Не кажучи вже про підтримку усередині Республіканської партії. І якщо соціологія покаже подальше зниження рейтингів Трампа, питання про те, хто буде висунутий у президенти від республіканців, автоматично вирішиться не на користь Трампа. А затягування судового процесу (наступне засідання намічено аж на грудень) точно йому не на руку. Тому що головні опоненти в нього зараз навіть не так серед демократів, як серед політиків-республіканців. І вони намагатимуться скористатися шансом вийти на перші ролі, відсунувши Трампа куди подалі.

Говорити про те, якою буде підтримка України з боку керівництва США за того чи іншого розкладу виборів-2024, поки що зарано. Але я дуже сподіваюся, що на той час ми вже переможемо у війні з росією.