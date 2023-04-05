Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа"

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, включая подделку документов и трату денег из избирательного фонда не по назначению. Что является уголовно наказуемыми поступками.

При всём при том, Трамп очевидно не утратил желания вновь попасть в Белый дом в процессе ноябрьских выборов 2024 года. Тем более, что, согласно законодательству, пока еще и не утратил шансы на это. Он вполне может баллотироваться. И тут даже не столько вопрос в том, как долго продлится и чем закончится процесс над Трампом, как – чем завершится праймериз в Республиканской партии. На кого решать сделать ставку и ее наиболее сильные игроки, и денежные кошельки.

Показательно, что несколько месяцев назад бывший вице-президент Майк Пенс, занимавший этот пост во время президентства Трампа, заявил, что у Республиканской партии будет достойный кандидат. При этом акцентировал, что Трампа таким достойным не считает. И подчеркивал важность поддержки Украины и наказания путинского режима за агрессию. Тогда как Трамп высказывается более пророссийски, нежели проукраински.

Думаю, главные спонсоры республиканцев сейчас серьезно размышляют над тем, стоит ли вкладываться в обросшего скандалами Трампа. Не лучше ли тот же Рон Десантис (губернатор Флориды) или еще кто-то. И пока ситуация с праймериз в Республиканской партии не прояснится, говорить о шансах кандидата от них не приходится. Тем более, что даже если Трампу вынесут некий приговор, вряд ли тот будет связан с тюремным заключением.

Главная проблема Трампа в том, что он сейчас теряет поддержку даже среди той прослойки населения (средний и ниже среднего класс), которая считалась его традиционными сторонниками. Не говоря уж о поддержке внутри Республиканской партии. И если социология покажет дальнейшее снижение рейтингов Трампа, вопрос о том, кто будет выдвинут в президенты от республиканцев, автоматически решится не в пользу Трампа. А затягивание судебного процесса (следующее заседание намечено аж на декабрь) точно ему не на руку. Потому что главные оппоненты у него сейчас даже не столько среди демократов, сколько среди политиков-республиканцев. И они постараются воспользоваться шансом выйти на первые роли, отодвинув Трампа куда подальше.

Говорить о том, какой будет поддержка Украины со стороны руководства США при том или ином раскладе выборов-2024, пока слишком рано. Но я очень надеюсь, что к тому времени мы уже победим в войне с россией.