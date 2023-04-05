Без України не обійшлося: топ заяв Трампа після пред'явлення звинувачень

Трамп відкидає всі звинувачення

У Нью-Йорку розкрили обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. В них викладені 34 пункти злочину, зокрема про приховування грошей.

Після висунення звинувачень та здачі відбитків пальців, Трамп повернувся до резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида і виголосив промову. Вона не стільки стосувалася висунутих звинувачень, як була сповнена типових штампів політика. "Телеграф" обрав головні заяви.

Про світову політику

Не минулося і без згадки України. Трамп заявив, що ескалації конфлікту між росією та Україною не було б, якби він був президентом.

Колишній лідер США заявив що адміністрація Байдена веде світ до ядерної Третьої світової війни, а Китай, Іран та росія зблизились — він цього, нібито, не допустив би. Згадав він і вивід військ з Афганістану, заявивши, що це найганебніший момент в історії США.

Про США

Сполучені штати "прямують у пекло" в контексті згадки президента США Джо Байдена та виборів 2024 року. Трамп вважає, що "економіка Сполучених Штатів була покалічена найбільшою інфляцією, яку ми бачили за понад 60 років". "Неймовірно, але зараз ми є нацією, що зазнає краху. Ми нація в занепаді. І тепер ці ліві радикальні божевільні хочуть втрутитися в наші вибори, використовуючи правоохоронні органи. Ми не можемо допустити цього", – сказав він натовпу. Він також прорікав США проблеми, заявивши, що нація провалилась, а долар скоро перестане бути стандартом під час розрахунків.

Про звинувачення

"Єдиний злочин, який я скоїв, — це безстрашно захищати нашу націю від тих, хто прагне її знищити", — заявив Трамп. Він назвав справу фейковою та вважає, що вона потрібна аби втрутитися у вибори 2024 року. Він вважає, що його противники не можуть перемогти та "повертають" закон.

Раніше "Телеграф" розповідав про арешт Трампа. Одне із звинувачень стосується порнозірки, в якої з Трампом ніби то були позашлюбні стосунки.