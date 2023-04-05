Без Украины не обошлось: топ заявлений Трампа после предъявления обвинений

Трамп отвергает все обвинения

В Нью-Йорке раскрыли обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. В них изложены 34 пункта преступления, в том числе о сокрытии денег.

После предъявления обвинений и сдачи отпечатков пальцев, Трамп вернулся в резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида и произнес речь. Она не столько касалась выдвинутых обвинений, сколько была полна типичных штампов политика. "Телеграф" выбрал главные заявления.

О мировой политике

Не обошлось и без упоминания Украины. Трамп заявил, что эскалации конфликта между россией и Украиной не было бы, будь он президентом.

Бывший лидер США заявил, что администрация Байдена ведет мир к ядерной Третьей мировой войне, а Китай, Иран и россия сблизились — он этого якобы не допустил бы. Вспомнил он и вывод войск из Афганистана, заявив, что это самый позорный момент в истории США.

О США

Соединенные штаты "направляются в ад" в контексте упоминания президента США Джо Байдена и выборов 202 года. Трамп считает, что "экономика Соединенных Штатов была искалечена самой большой инфляцией, которую мы видели более чем за 60 лет". "Невероятно, но сейчас мы терпим крах. Мы нация в упадке. И теперь эти левые радикальные сумасшедшие хотят вмешаться в наши выборы, используя правоохранительные органы. Мы не можем допустить этого", – сказал он толпе. Он также изрек США проблемы, заявив, что нация провалилась, а доллар скоро перестанет быть стандартом в расчетах.

Об обвинении

"Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашно защищать нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить", — заявил Трамп. Он назвал дело фейковым и считает, что оно нужно, чтобы вмешаться в выборы 2024 года. Он считает, что его противники не могут победить и "переворачивают" закон.

Ранее "Телеграф" рассказывал об аресте Трампа. Одно из обвинений касается порнозвезды, у которой с Трампом якобы были внебрачные отношения.