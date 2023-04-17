путін дійсно хворий і його оперували? У президента росії помітили дивний шрам (фото)

Дехто із користувачів мережі думає, що на знімку може бути двійник диктатора, якому оперували голосові зв'язки

Російський диктатор володимир путін, який розв'язав повномасштабну війну проти України, постійно оточений лікарями. Це може бути пов'язано як із віковими змінами організму (адже йому вже виповнилося 70), так із різноманітними хворобами, котрі політику постійно "приписують". Нову хвилю цікавості до здоров'я путіна збурило свіже фото зі святкування Великодня. На знімку у путіна чітко видно дивний шрам на горлі, який дехто вже навіть висміяв за схожість із символом окупантів — латинською літерою "Z".

На "оновлення" у зовнішності диктатора звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter. Саме він жартома порівняв шрам із символом армії рф, зазначивши, що тепер подібний вибір для загарбників зовсім не дивує.

Якщо придивитися ближче, то слід на шиї справді схожий на літеру "Z" із дещо розмитим верхнім краєм. Причому це неможливо списати на старечі зморшки — один із шрамів йде діагонально, що і наштовхує на думку про оперативне втручання лікарів.

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Завдяки приближенню шрам видно краще

Дехто згадує про те, що більшість медіа ще півроку тому інтенсивно писали про можливий рак щитовидки, на який може бути хворий путін. Якщо медикаментозне лікування не допомагає, зазвичай пацієнту видаляють щитовидну залозу. Інші користувачі, підтримуючі ідею наявності двійників у путіна, говорять про можливу операцію на голосових зв'язках.

Є й інша реакція. Дехто шкодує, що лікар вирішив провести операцію успішно, дехто — жартує про пересадку голови тощо.

Нагадаємо, що раніше в мережі також спливала теорія про рак підшлункової залози у путіна. За даними ізраїльського журналіста, така хвороба досить швидко прогресує і є невиліковною. Також було чимало даних про ймовірні психологічні проблеми диктатора.

Після такого зовсім не дивно, що володимир путін регулярно демонструє дивні рухи кінцівок — то незвично ходить, то не може контролювати руки.