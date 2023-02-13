путін хворіє на рак? З’явилася ще одна непряма ознака

Деяка інформація із сайту держзакупівель Центральної клінічної лікарні росії стала секретною

Інформація про онкологічну хворобу російського диктатора путіна почала обговорюватися в широких масах з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. З тих пір вона озвучувалася різними джерелами, а зараз з’явилася ще одна непряма ознака, яка підтверджує це.

Так, за даними росЗМІ, із сайту держзакупівель Центральної клінічної лікарні, яка перебуває у віданні Управління справами президента росії, зникла інформація, за якою журналістам і вдалося дізнатися про хворобу путіна.

З цієї інформації розслідувачам вдалося встановити, що лікарі Центральної клінічної лікарні регулярно супроводжують путіна у поїздках. Повідомляється, найчастіше з кремлівським лідером їздять хірург — фахівець із раку щитовидної залози та ЛОР. При цьому у різних поїздках його супроводжували від шести до 13 спеціалістів. Однак наразі ця інформація стала засекреченою.

Вже восени 2022 року дані зникли з публічного доступу. Наразі, якщо перейти на сайт держзакупівель, документи неможливо знайти з пошукового рядка. У той же час, якщо перейти на сторінку, відображається повідомлення, що інформація про контракт не повинна бути розміщена на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про хвороби путіна.

Також ми повідомляли про те, що Олексій Арестович вважає, що російський кривавий диктатор Володимир Путін хворий на онкологію.