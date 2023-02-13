путин болеет раком? Появился еще один косвенный признак

Некоторая информация с сайта госзакупок Центральной клинической больницы рф стала секретной

Информация об онкологической болезни российского диктатора путина стала обсуждаться в широких массах с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. С тех пор она озвучивалась самыми различными источниками, а сейчас появился еще один косвенный признак, который подтверждает это.

Так, по данным росСМИ, с сайта госзакупок Центральной клинической больницы, которая находится в ведении Управления делами президента рф, исчезла информация, по которой журналистам и удалось узнать о болезни путина.

Из этой информации расследователям удалось установить, что врачи Центральной клинической больницы регулярно сопровождают путина в поездках. Сообщается, чаще всего с кремлевским лидером ездят хирург — специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. При этом в разных поездках его сопровождали от шести до 13 специалистов. Однако теперь эта информация стала засекреченной.

Уже осенью 2022 года данные об этом исчезли из публичного доступа. В настоящее время, если перейти на сайт госзакупок, документы невозможно найти из поисковой строки. В тоже время, если перейти на страницу отображается сообщение, что информация о контракте не должна быть размещена на сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о болезнях путина.

Также мы сообщали о том, что Алексей Арестович считает, что российский кровавый диктатор владимир путин болен онкологией.