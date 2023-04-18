З офіційного відео з путіним на Херсонщині вирізали його слово: у кремлі вже "пояснили"

путін знову змусив пояснюватися своїх підопічних

Російський диктатор володимир путін, мабуть, надивившись на президента України, який особисто відвідує найгарячіші точки фронту, останнім часом теж вирішив показати свою "мужність" і тепер нібито мандрує окупованими регіонами України, проте виходять із цього суцільні казуси. Якщо під час візиту до Маріуполя главу кремля небезпідставно запідозрили у використанні двійника, то під час його нової поїздки на Херсонщину помітили іншу цікаву нестиковку.

Так, під час відвідування своїх бойовиків путін подарував їм ікону і тут дехто помітив одну цікаву його фразу, яку вже поспішили вирізати в кремлі. Так, наприклад, український журналіст Денис Казанський почув, що путін у відео каже "Зараз буде Великдень". І це може означати, що насправді путін, якщо й приїжджав на Херсонщину, то робив це набагато раніше, а не вчора (17 квітня), як це стверджують у Москві.

Слово "буде" почули і у російському виданні "Медуза".

Іншим чується в цьому реченні "Великдень у нас", що все одно говорить про те, що візит диктатора відбувся не вчора.

І хоча слова путіна на опублікованих кадрах, справді, складно розібрати, сам факт, що кремль оперативно вирізав їх із офіційного відео, може говорити про те, що увага громадськості була небезпідставною.

Поплічникам путіна, які помітили цей казус, довелося вкотре безглуздо прикривати свого керівника, але вийшло непереконливо. Так, прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що путін дійсно сказав, що "Великдень у нас", але спробував виправдати це тим, що Великдень насправді відзначається 40 днів, а зараз взагалі минає пасхальний тиждень. Втім, це не дуже переконало людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, в якому місті на Херсонщині міг побувати диктатор.