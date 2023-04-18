Из официального видео с путиным на Херсонщине вырезали его слово: в Кремле уже "объяснились"

путин снова заставил объяснятся своих подопечных

Российский диктатор владимир путин, видимо, насмотревшись на президента Украины, который лично посещает самые горячие точки фронта, в последнее время тоже решил показать свое "мужество" и теперь якобы путешествует по оккупированным регионам Украины, однако выходят из этого сплошные казусы. Если во время посещения Мариуполя главу кремля небезосновательно заподозрили в использовании двойника, то во время его новой поездки на Херсонщину заметили другую интересную несостыковку.

Так, во время посещения своих боевиков путин подарил им икону и тут некоторые подметили одну интересную его фразу, которую уже поспешили вырезать в кремле. Так, например, украинский журналист Денис Казанский услышал, что путин в видео говорит "Сейчас будет Пасха". И это может означать, что на самом деле путин, если и приезжал на Херсонщину, то делала это намного раньше, а не вчера (17 апреля), как это утверждают в москве.

Слово "будет" услышали и в российском издании "Медуза".

Другим слышится в этом предложении "Пасха у нас", что все-равно говорит о том, что визит диктатора состоялся не вчера.

И хотя слова путина на опубликованных кадрах действительно сложно разобрать, сам факт, что кремль оперативно вырезал их из официального видео, может говорить о том, что внимание общественности было небезосновательным.

Приспешникам путина, которые заметили этот казус, пришлось в очередной раз нелепо прикрывать своего руководителя, но вышло это неубедительно. Так, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что путин действительно сказал, что "Пасха у нас", но попытался оправдать это тем, что Пасха на самом деле отмечается 40 дней, а сейчас вообще продолжается пасхальная неделя. Впрочем, это не сильно убедило людей.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, в каком городе на Херсонщине мог побывать диктатор.