путин посетил Херсонщину? Стало известно, в каком городе мог побывать диктатор (видео)

путин якобы прилетел на вертолете

Российский диктатор владимир путин мог посетить оккупированную Херсонщину и Луганщину. О его визите сообщают кремлевские журналисты. Целью визита было якобы заслушать доклады подчиненных военных.

На видео, которыми сопровождали информацию оккупационные журналисты видно, что вертолет, которым привезли путина как бы летел над побережьем, похожим на Азовское море. Также в видео видна стелла с названием города "Геническ" мимо которой проезжает автомобиль. Отметим, что это нарезка кадров — одновременно путина и опорных точек на местности не видно.

По словам пропагандистов, Путин посетил штаб группировки "Днепр" войск рф на Херсонском направлении. Геническ может быть городом, где он находится, ведь после бегства из Херсона враг сделал из него временное месторасположение ведомств и структур администрации оккупантов.

Стела из видео перекрашена в цвета российского флага

Геническ на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин считает помощь Бога необходимой для российских военных — он привез им в подарок икону. До этого президент рф уже посещал оккупированные территории — считается, что он побывал в Мариуполе.