Аудиозапись была сделана перед награждением пасечника в кремле

Главаря боевиков так называемой "ЛНР" перед его награждением в кремле также сажали на карантин. В телефонном разговоре он рассказал, как проходят эти уже известные беспрецедентные меры защиты кремлевского диктатора.

Аудиозапись разговора получили в свое распоряжение журналисты "Радио Свобода".

Сообщается, что запись была получена ими от источников в украинских спецслужбах. Журналисты верифицировали её с помощью западной экспертизы, обратившись в Национальный центр медиаэкспертиз – образовательно-научный центр Университета Колорадо в Денвере.

Так, в разговоре с со своим помощником Александром Сорокой главарь "ЛНР" леонид пасечник рассказал, как проходили его будни на карантине перед встречей с владимиром путиным.

"Значит, 20-го встреча. До 19-го я безвылазно сижу в комнате. Меня здесь закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, жопа болит, уже забодался лежать. Никуда не выпускают, ходить никуда нельзя. Жратву приносят в номер. В общем, сижу здесь безвылазно до 19-го включительно. 20-го встреча, награждение", – рассказал Пасечник.

Данный разговор состоялся в декабре 2022 года. Именно тогда путин раздавал награды коллаборантам в кремле и одну из них и получил Пасечник.

В аудиозаписи также говорится о конфликте внутри группировки "ЛНР" и о том, что Пасечник не контролирует руководителя так называемого министерства внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ узнали, в каких условиях живет окружение путина. Все, кто контактирует с диктатором, вынуждены сдавать десятки анализов и даже проходить суровый двухнедельный карантин перед встречей с ним.