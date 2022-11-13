Передумали? Оккупанты дали заднюю в выборе "новой столицы" на Херсонщине

Сколько еще времени оккупанты планируют называть Херсон "своим", неизвестно

Вероятно, подвергнувшись массовой критике россияне решили отказаться от скандальной идеи перенести "столицу" Херсонской области во временно оккупированный Геническ. Изначально отмечалось, что на подобный шаг гауляйтеры пошли после бегства захватчиков из Херсона и возвращения города под сине-желтый флаг.

О недействительности "замены" Херсона на Геническ сообщает российское агентство "ТАСС", передает "Телеграф". Оккупанты по-прежнему планируют считать Херсон "российским городом", хотя все оккупационные "власти" и переехали в другой населенный пункт.

Отмечается, что изначально информацию насчет Геническа распространил некий Александр Фомин, ранее работавший на россиян в созданной ими "военной администрации". Сейчас же коллаборанты заявляют, будто бы он уже с ними не сотрудничает, а поэтому не "имел полномочий" говорить от их имени.

"Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось, — заявили в комментарии росСМИ представители гауляйтеров Херсонщины. — Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона".

Геническ на карте

Вполне вероятно, на попятную россияне пошли после волны критики, которая прокатилась после появления первой информации о "переносе столицы". Реакция ватной аудитории весьма понятна, ведь после подобных шагов на Харьковщине — замены Купянска на Волчанск — вскоре вся оборона россиян в регионе "рассыпалась".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем для путинского режима в обозримом будущем может обернуться позорная сдача Херсона.