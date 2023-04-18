Больше привезти было нечего? путин сделал захватчикам в Украине "особый подарок"

Никаких визуальных подтверждений пребывания российского президента на фронте в Украине нет

Российский диктатор владимир путин якобы мог побывать с визитом на оккупированных территориях Херсонской области. В кремле утверждают, что во время совещания в одном из военных штабов он даже передал оккупантам "особый подарок". Нет, не новую форму или оружие, которые, пожалуй, пригодились бы им больше, а копию особой иконы, которая будто бы когда-то принадлежала одному из ведущих представителей российской империи.

Об этом сообщил представитель кремлевского пула дмитрий смирнов в своем Telegram-канале "Пул №3". Он отметил, что подобный презент был связан с Пасхой, без поздравлений к которой путин не мог оставить российскую армию.

"Она [икона] принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны российской империи", — цитируют диктатор российские медиа.

Стоит добавить, что прокремлевские журналисты убеждают: путин побывал в штабе группировки войск "Днепр", который базируется на Херсонском направлении. Также он якобы успел посетить оккупированную Луганскую область, где боевики уже отчитываются о "первом визите путина в "ЛНР".

Подчеркнем, что изначально никаких визуальных подтверждений – фото или видео – о пребывании путина на территории Украины не было. Позже был опубликован короткий ролик, на котором путин презентует военным икону. Не исключено, что подобные данные, как и большинство поездок шойгу, могли быть сняты специально для информвбросов в другом месте.

Стоит добавить, что среди марта якобы путин посетил разбомбленный Мариуполь. В городе даже нашлись предатели, которые искренне благодарили диктатора за "кусочек рая". Некоторых из этих лиц удалось быстро опознать.