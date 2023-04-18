В кремле заявили, что путин снова посетил окупантов на фронте в Украине: где на этот раз

Российский диктатор владимир путин мог посетить Украину — побывать на оккупированной территории юга. По свидетельству его приспешников это уже второй визит главы страны-агрессора ближе к линии фронта. Ранее, он приезжал в полуразрушенный Мариуполь.

О визите путина сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов. Он заявил, что пути посетил штаб группировки "Днепр" войск оккупантов на Херсонском направлении. Фото и видео подтверждено не было.

смирнов отметил, что диктатор заслушал доклады командующего НДС Михаила Теплинского, командующего группировкой "Днепр" олега макаревича и других.

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