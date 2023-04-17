путин действительно болен и его оперировали? У президента рф заметили странный шрам (фото)

Некоторые пользователи сети думают, что на снимке может быть двойник диктатора, которому оперировали голосовые связи

Российский диктатор владимир путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, постоянно окружен врачами. Это может быть связано как с возрастными изменениями организма (ведь ему уже исполнилось 70), так и с различными болезнями, которые политику постоянно "приписывают". Новую волну любопытства к здоровью путина взбудоражило свежее фото с празднования Пасхи. На снимке у путина отчетливо виден странный шрам на горле, кое-кто уже даже высмеял за сходство с символами оккупантов — латинской буквой "Z".

На "обновление" во внешности диктатора обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter. Именно он в шутку сравнил шрам с символом армии рф, отметив, что теперь подобный выбор для захватчиков совсем не удивляет.

Если присмотреться поближе, то след на шее, действительно, похож на букву "Z" со слегка размытым верхним краем. Причем это невозможно списать на старческие морщины — один из шрамов идет диагонально, что и наталкивает на мысль об оперативном вмешательстве врачей.

То же фото путина

Благодаря приближению шрам видно лучше

Некоторые вспоминают о том, что большинство медиа еще полгода назад активно писали о возможном раке щитовидки, которым может быть болен путин. Если медикаментозное лечение не помогает, обычно пациенту удаляют щитовидную железу. Другие пользователи, поддерживающие идею наличия двойников у путина, говорят о возможной операции на голосовых связях.

Есть и другая реакция. Кое-кто сожалеет, что врач решил провести операцию успешно, некоторые — шутят о пересадке головы и т.п..

Напомним, что ранее в сети также всплывала теория о раке поджелудочной железы у путина. По данным израильского журналиста, такая болезнь довольно быстро прогрессирует и неизлечима. Также было немало данных о возможных психологических проблемах диктатора.

После такого совсем не удивительно, что владимир путин регулярно демонстрирует странное движение конечностями — то необычно ходит, то не может контролировать руки.