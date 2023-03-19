"Приехал любоваться развалинами и братскими могилами": у Зеленского отреагировали на путина в Мариуполе

Преступника всегда тянет на место преступления

В Украине отреагировали на поездку военного преступника владимира путина во временно оккупированный Мариуполь. В Офисе президента назвали это цинизмом, а также подметили, что преступники часто возвращаются на места своих преступлений.

Свое мнение по этому поводу высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что путин своим визитом в очередной раз показал свой цинизм, а также отсутствие раскаяния за свои преступления.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", — говорит Подоляк.

Напомним, что 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина, по делу в похищении украинских детей. Российский диктатор теперь не сможет покидать территорию россии потому, что за её пределами его ждет тюрьма. путина могут и должны задержать на территории 123 стран.

Ранее мы писали, что Шольц отреагировал на решение МУС об аресте путина.

Также мы сообщали, что президент США Джо Байден заявил, что обвинения в адрес путина оправданы.