Зеленский снова в горячей точке: куда теперь приехал президент (фото)

Президент пообщался с бойцами ВСУ и вручил им награды

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетил позиции украинских военных на Бахмутском направлении, где сейчас продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Глава государства поддержал наших воинов, а также поблагодарил за защиту.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что президент заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта, пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников.

После этого украинский лидер вручил военнослужащим государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" от Главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии российской федерации. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Также Зеленский посетил и госпиталь, где находятся раненые украинские герои.

Напомним, что Владимир Зеленский постоянно поддерживает наших воинов и простых граждан в самых горячих точках нашей страны. Так, например, зимой он посетил Славянск, а до этого приезжал в Херсон, с момента деоккупации которого прошли считанные дни.