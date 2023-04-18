Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу":

Останнім часом російський диктатор володимир путін зачастив на окуповані території України. У березні побував у Криму та Маріуполі, а 18 квітня стало відомо про його візит на контрольовані росіянами частини Херсонської та Луганської областей України.

Слід розуміти, що з початком військової агресії росії проти України авторитет путіна всередині рф почав стрімко падати. Це підтверджується посиленням протистояння між панівними групами Кремля, які постійно намагаються дискредитувати одне одного.

Особи, наближені до олігархів і еліт росії, в телефонних розмовах відкрито критикують путіна, висловлюють своє невдоволення його діями.

Серед населення рф авторитет путіна також почав падати. Особливо після того, як у росії оголосили "часткову мобілізацію". Багато хто тоді змушений був виїхати з рф.

Ще одна причина — до рф з України йде велика кількість "вантажу 200", а диктаторський режим ніяк не може пояснити, навіщо потрібно було починати це військове вторгнення. Тобто громадяни росії не розуміють, чому їхні рідні загинули, чому мають гинути вони самі (а саме про це – нові мобілізаційні ініціативи влади країни-агресорки).

Та й на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року путін зовсім не має підтримки. Там він для переважної кількості населення – ОКУПАНТ, ЗЛОДІЙ, ВБИВЦЯ. І навіть у колаборантів авторитет путіна впав, бо за минулий рік було деокуповано багато територій, колаборантів покинули, життя на окупованих територіях стало набагато гіршим.

Тим часом президент України Володимир Зеленський постійно приїжджає на передову, відвідує гарячі точки.

Навіть ідеологи "русского міра" компліментарно висловлюються з цього приводу на адресу президента України – як людини, яка змогла себе проявити у воєнний час. А деякі воєнкори окупантів відкрито почали критикувати путіна за те, що той не їздить на фронт.

Тому всі ці фронтові візити — просто спроба підняти рейтинг путіна всередині росії. Ну і показати, що "все йде за планом" (хоч насправді — ні). Потрібно розуміти, що вже розпочалася передвиборча кампанія (2024 року у рф – вибори президента). Тому політконсультанти путіна організують йому хоч якусь діяльність, спрямовану на підвищення рейтингу диктатора.