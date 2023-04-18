Директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский специально для "Телеграфа":

В последнее время российский диктатор владимир путин зачастил на оккупированные территории Украины. В марте побывал в Крыму и Мариуполе, а 18 апреля стало известно о его визите на контролируемые россиянами части Херсонской и Луганской областей Украины.

Следует понимать, что с началом военной агрессии рф против Украины авторитет путина внутри россии начал стремительно падать. Это подтверждается усилением противостояния между правящими группами Кремля, которые постоянно пытаются дискредитировать друг друга.

Личности, приближенные к олигархам и элитам рф, в телефонных разговорах открыто критикуют путина, выражают свое недовольство его действиями.

Среди населения рф авторитет путина также начал падать. Особенно после того, как в рф объявили "частичную мобилизацию". Многие тогда вынуждены были уехать из рф.

Еще одна причина – в рф из Украины идет большое количество "груза 200", а диктаторский режим никак не может объяснить, зачем нужно было начинать это военное вторжение. То есть граждане рф не понимают, почему их родные погибли, почему должны гибнуть они сами (а именно об этом – новые мобилизационные инициативы властей страны-агрессора).

Да и на временно оккупированных территориях Украины после 24 февраля 2022 года путин совсем не имеет поддержки . Там он для подавляющего числа населения – ОККУПАНТ, ВОР, УБИЙЦА. И даже у коллаборантов авторитет путина упал, потому что за прошлый год было деоккупировано много территорий, коллаборантов бросили, жизнь на оккупированных территориях стала гораздо хуже.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский постоянно приезжает на передовую, посещает горячие точки.

Даже идеологи "русского мира" комплиментарно высказываются по этому поводу в адрес президента Украины – как человека, который смог себя проявить в военное время. А некоторые военкоры оккупантов открыто начали критиковать путина за то, что тот не ездит на фронт.

Поэтому все эти как бы фронтовые визиты – просто попытка поднять рейтинг путина внутри рф. Ну и показать, что "всё идет по плану" (хоть на самом деле – нет). Нужно понимать, что уже началась предвыборная кампания (в 2024 году в россии – выборы президента). Поэтому политконсультанты путина организуют для него хоть какую-то деятельность, направленную на повышение рейтинга диктатора.