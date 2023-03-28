Ко дну пойдут все: Пригожин и Ахмедов озвучили мнения российской элиты, но путина это не остановит

Запись телефонного разговора ценителей "русского мира" наделала шуму в сети

Второй день к ряду в сети обсуждают громкий скандал вокруг перехвата телефонного разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и олигарха Фархада Ахмедова. Судя по агрессивной риторике вчерашних фанатов владимира путина, оставаться патриотами и поддерживать диктаторский режим в высших кругах становится все труднее. Очевидно, накопительный эффект санкционного давления наконец-то приобрел критические для российских элит масштабы и заставил их искать виновного в потере того, что было "нажито непосильным трудом". Публично поддерживая кремлевскую политику, в частном разговоре Пригожин и Ахмедов обсуждают необратимость наказания для владимира путина и констатируют, что он лишает будущего целую нацию.

"Телеграф" обратился к кандидату политических наук, эксперту по международным отношениям Алексею Буряченко, чтобы выяснить, насколько популярными могут быть такие настроения среди представителей российских элит, и какие последствия для путинского режима они будут иметь.

Монолитность режима разбилась о шкурные интересы

С начала своей политической карьеры владимир путин обеспечивал себе безоговорочную поддержку среди представителей политических и бизнес-элит методом кнута и пряника. Безусловная поддержка генеральной линии партии открывала для российских олигархов и чиновников безграничные возможности для обогащения, в то время как любая критика режима каралась жесткими репрессиями, а некоторым стоила жизни.

Таким образом, за 24 года у власти диктатор окружил себя исключительно лояльными людьми, которые готовы были закрывать глаза на любой политический беспредел кремля, чтобы сохранять высокое положение в обществе и приумножать свое состояние. Следует признать: благодаря зашкаливающему уровню коррупции и беспринципности российских чиновников и олигархов, долгое время эта система работала безотказно, позволяя путину удовлетворять свои имперские амбиции и удерживать монополию на власть.

Однако, в 2022 году чувство безнаказанности и вседозволенности сыграли с диктатором злую шутку. Полномасштабное вторжение в Украину стало последней каплей для международного сообщества, которое до этого также пыталось договариваться с путиным, но в этот раз решило дать коллективный отпор варварской политике кремля. Мощные экономические санкции болезненно ударили по российским элитам и поставили под угрозу их будущее за пределами россии, которую они воспринимали исключительно как место для заработка денег, с размахом тратя их в Европе и США.

Как только путин потерял возможность выполнять свою часть сделки – обеспечивать своей свите безбедную жизнь – монолитность власти дала трещину, а безусловная поддержка диктатора среди элит сменилась риторикой, которую можно услышать на записи телефонного разговора Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова.

По словам политического эксперта Алексея Буряченко, подобные настроения являются общей тенденцией среди представителей высших политических и олигархических кругов россии. Более того, формироваться они начали не сейчас — недовольство путиным постепенно росло в течение последних шести месяцев, и теперь лишь приобретает агрессивные черты.

"Относительно россии были применены два вида санкций: секторальные и персональные. В первом случае страдал бизнес и экономика в целом, во втором — свой привычный образ жизни и состояние начали терять конкретные люди. Фархад Ахмедов – один из них, поэтому его недовольство ситуацией вполне объяснимо и демонстрирует настроения среди элит. Санкционная удавка и усиление изоляции россии наиболее чувствительно воспринимает именно эта категория граждан, ведь рядовые россияне, проживающие в глубинке, могли и не заметить никакой разницы", — объясняет политолог.

Значительную роль в изменении отношения к путину его свиты сыграли международные судебные процессы, в которых фигурирует его имя. В феврале 2023 года следственная группа по делу авиакатастрофы боинга МН-17 официально заявила, что глава рф лично принимал решение о сбитии самолета, что в перспективе сулит диктатору получение приговора за военное преступление. Еще более болезненной пощечиной стала выдача МКС ордера на арест путина в 123 странах мира. Преследование президента по делу о депортации украинских детей на территорию россии, что также является военным преступлением, окончательно развеяло миф о безграничной влиятельности и вседозволенности главы кремля.

По словам Алексея Буряченко, эти прецеденты стали тревожным маячком для российских элит: если неприкосновенность снята с самого путина, значит избежать последствий за поддержку его режима не удастся и им самим.

Крысы суетятся, но идут ко дну вместе с "капитаном"

Следует отметить, что, несмотря на нарастающий градус недовольства политикой кремля, представители российских элит пока не рискуют выражать протест вслух. Так, после обнародования телефонного разговора с Фархадом Ахмедовым, Иосиф Пригожин поспешил опровергнуть свою причастность к скандалу, назвав аудиозапись фейком, созданным с помощью современных технологий.

"Этот голос не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк. Моя гражданская, политическая позиция всем известна", — заявил продюсер, долгие годы публично поддерживавший режим путина.

Сейчас российские элиты разделяются на два лагеря: одни в результате западных санкций потеряли уже достаточно много и понимают, что дальше будет только хуже, а потому бегут из россии или максимально дистанцируются от власти; другие – представители клептократической элиты – понимают, что их существование и состояние напрямую зависят лично от путина и монополии его власти, а потому будут с ним до последнего.

"Сложность их положения состоит в том, что без него они не смогут, а с ним продолжат терять все, что имеют. Они не рискнут идти против диктатора, но будут его ненавидеть, желать ему смерти и предадут, чтобы спасти себя, как только получат такую возможность", — объясняет политический аналитик.

Наблюдая за разрушением монолитности российской власти, отечественные и западные политические эксперты все чаще прочат путину стремительное и позорное завершение карьеры в результате госпереворота и установления элитами новой карманной власти. На самом же деле, этот сценарий крайне маловероятен, уверен Алексей Буряченко.

"Между башнями кремля нет консенсуса. В разговоре с Ахмедовым Пригожин прямо говорит о том, что представители правящей верхушки "топят друг друга", чтобы хоть как-то улучшить свое положение. Уже сейчас становится очевидным, что они скорее будут грызться между собой, чем объединяются в одну движущую силу — хоть за путина, хоть против него… Самое интересное в этой ситуации то, что в конце концов проиграют все. Одни терпят поражение и теряют свое положение уже сейчас, а остальные будут держаться за путина до последнего и пойдут ко дну вместе с ним. Следует отметить, что первая категория в результате может оказаться в более выгодном положении: да, они потеряют часть состояния, однако у них еще будет время и возможность сбежать, сохранив хоть что-то. Ярким примером такой позиции являются Алла Пугачева и Максим Галкин. Осознав, что этот "Титаник" идет ко дну, они решили не ждать, когда окажутся в ледяной воде вместе с другими", — объясняет политолог.

Во время своего визита в рф глава КНР Си Цзиньпин уже "выдвинул" кандидатуру путина на президентские выборы, которые пройдут в россии в октябре 2024 года, и не исключено, что сделал это по просьбе самого диктатора, говорит Алексей Буряченко. На фоне политического, военного и экономического проигрыша это должно было стать для российских элит сигналом того, что "все идет по плану".

"Ситуация разворачивается очень динамично, поэтому прогнозировать что-то очень сложно. Но, если у путина будет физическая возможность пойти на следующие выборы, он это сделает и, безусловно, выиграет их — другого сценария в современной россии просто быть не может — однако уже сейчас становится очевидно, что до конца своей каденции он не досидит", — уверен политолог.