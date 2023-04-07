Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа":

Путинские заявления касательно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, сделанные им 5 апреля на Совбезе рф (среди прочего, поручил силовикам до 1 июня создать там "подразделения правоохранительных органов и спецслужб", чтобы избавиться от "недобитого подполья"), его встречи с гауляйтерами типа пушилина 6 апреля, подтвердили – Кремль на аннексированных территориях будет вести себя как оккупационная администрация.

За год оккупации российские власти не смогли ни сформировать лояльность жителей захваченных районов, ни наладить систему управления с привлечением коллаборантов. Сами россияне до сих пор считают захваченные земли "территориями второго сорта" и недоверчиво относятся к их обитателям. Если Кремль примет решение отказаться от захваченных в 2022 году районов, это не вызовет протестов в российском обществе. Совершенно иная ситуация с Крымом, который за 9 лет сделали символом новейшей империи и лично президента путина.

Таким образом, для российского руководства части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей стали скорее обузой, чем активом. Наиболее ценным для рф является военно-логистический аспект, а именно – удержание сухопутного коридора из Ростовской области, через часть оккупированных территорий Украины – в Крым. Заводы Мариуполя разрушены, и вряд ли россияне будут их отстраивать. Также разрушены остатки инфраструктуры Донбасса. Экономическое падение в самой рф не позволит выделять средства на восстановление, большинство средств идет на изготовление вооружения и войну.

Те жители оккупированных районов, которые по разным причинам не смогли выехать на контролируемые Украиной территорий, не спешат получать российские паспорта, и потому паспортизация проходит принудительно, ее привязывают к возможности получения социальных выплат. Лишь небольшое количество жителей соглашается стать коллаборантами и поступить на службу в оккупационные администрации. Периодические несчастные случаи с такими коллаборантами уменьшают и без того низкую мотивацию к сотрудничеству с российскими властями. Соответственно, качество привлеченных управленческих кадров неудовлетворительное, а их решения неэффективные. Оккупационные войска, коллаборанты и рядовые жители ожидают наступления ВСУ – и готовятся либо бежать, либо встречать возвращение украинской власти.

В таких условиях Кремль будет усиливать оккупационные администрации кадрами, привлеченными из российских регионов, а контроль над населением проводить преимущественно методами террора. Перспектива деоккупации выглядит вопросом времени, цены и условий даже самого Кремля, и захваченные в 2022 году территории могут полностью или частично предложить для обмена в случае проведения переговоров.